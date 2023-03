Verstappen a Q2-ben búcsúzott, Perezé a pole Szaúd-Arábiában!

A szabadedzések hatalmas Red Bull-fölényét látva egyértelműen az volt a papírforma, hogy a Red Bull fogja megszerezni a pole-t, de természetesen sokszor láttuk már a Forma-1-ben, hogy borul a papírforma.

A Q1 elején De Vries pördült meg az 1-es kanyarnál, a két Red Bull pedig élre állt, miközben a két Aston Martin az első percekben nem jött ki a pályára, Hülkenberg a harmadik, Russell a negyedik helyen állt.

A Q1 felénél Norris találta el a falat, ami miatt már nem tudott újra kijönni a pályára, ezzel megvolt az első kieső. Alonso is megpördült, ő a 2-es kanyarnál lépett túl korán a gázra.

4 perccel az első szakasz vége előtt Sargeant forgott meg, ami miatt lengett a sárga zászló, az amerikai pedig már nem tudott gyors kört futni. Az amerikai számára kifejezetten fájdalmas tény, hogy az első köre, amit töröltek, a 13. helyre lett volna elég.

A Q1 végi tűzijáték során Cunoda, Albon, De Vries, Norris és Sargeant esett ki, Bottas 10, Gasly 49 ezreddel előzte meg a 16. Cunodát. Az élen a két Red Bull végzett a két Aston és a két Ferrari előtt.

A Q2-ben Alonso kezdett be erősen egy 1:28.7-es idővel, mögötte Leclerc és Stroll állt, majd Verstappen hibázott a körén. A holland a következő körében technikai problémával szembesült, ezért be kellett jönnie a bokszba, és ki is szállt az autóból a kétszeres világbajnok.

Az utolsó percekre fordulva Alonso, Perez, Leclerc, Stroll, Ocon volt a top 5 állása, a kiesők között pedig Sainz, Bottas, Csou, Hülkenberg és Verstappen állt – a német köridejét törölték, ezért csúszott vissza a 14. helyre.

A Q2 legvégén Perez vette át az első helyet Alonsótól, majd a két Ferrari, Stroll, Russell, Ocon, Hamilton, Piastri és Gasly következett a top 10-ben. Hülkenberg 4, Csou 5 századdal maradt le a továbbjutástól, majd Magnussen, Bottas és Verstappen jött.

Leclerc kezdett a legjobban a Q3-ban egy 1:28.7-es idővel, majd Russell, Alonso és Hamilton következett. Perez később ment ki a pályára, és jelentős különbséggel az élre állt: 1:28.2-t ment.

Perez meg is tudta tartani a vezetést, Leclerc másfél tizedes hátránnyal jött be a második helyre, a harmadik Alonso lett. Russell a negyedik, Sainz az ötödik helyen végzett, míg Stroll hiába kezdett lila szektorral, végül a hatodik helyen végzett, miután hibázott az utolsó szektorban.

A további sorrend Ocon, Hamilton, Piastri, Gasly volt, a Szaúd-arábiai Nagydíjat pedig vasárnap 18 órától rendezik, és élőben követhető az M4 Sporton.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Sergio Perez 18 1'28.265 251.814 2 Charles Leclerc 19 1'28.420 0.155 0.155 251.372 3 Fernando Alonso 18 1'28.730 0.465 0.310 250.494