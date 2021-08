Verstappen a leggyorsabb a második szabadedzésen, de megtörte a Red Bullt!

Esős körülmények között került megrendezésre a Forma-1-es Belga Nagydíj első szabadedzése, ahol Valtteri Bottas volt a leggyorsabb. Az FP2 már szárazabb pályán indult, egy kis ideig feltűntek az intermediate-ek, viszont nem sokkal később már mindenki slickeken körözött.

Először Norris állt az élre, majd Latifi vette át a vezetést a Williamsszel az edzés elején, azonban nyilvánvaló volt, hogy az 1:46.1-es körnél még jóval erősebb időket is fogunk látni. Bottas pár perc múlva ezt be is bizonyította, és 1:44.513-at futott a közepeseken, Hamilton pedig pár századra volt tőle a második helyen.

Az edzés felének környékén nyugodtan teltek a percek, az állás ekkor Bottas, Hamilton, Verstappen, Perez, Gasly, Alonso volt az élmezőnyben, és bár pár pillanatra felvillant a sárga zászlós jelzés, komoly probléma nem történt, csak rövid pályaelhagyásokról lehetett szó.

Alonso és Vettel feljött a negyedik és az ötödik helyre a lágy keverékkel, a spanyol pedig lila első szektort futott, majd Stroll másfél tizeddel csapattársa elé ugrott, tehát meglehetősen elöl álltak ekkor az Aston Martinok.

22 perccel az edzés vége előtt Verstappen a lágy gumikkal ugrott az élre, 41 ezredmásodpercet adott Bottasnak. Nem sokkal később pedig sárga zászlós periódus következett, mivel Ocon megpördült, de a kocsija nem sérült meg.

Az edzés utolsó negyede körül Leclerc vesztette el az irányítást a Ferrari felett a Les Combes kijáratánál, és a falnak ütközött. A monacói szerencsére nem sérült meg, az edzést viszont piros zászlóval pár percre félbeszakították.

Amikor már csak pár perc volt hátra az FP2-ből, Verstappen a 7-es kanyarnál elvesztette a kontrollt az RB16B felett, és megtörte az autójának a hátulját. Emiatt jött a piros zászló, és véget is ért az edzés.

Tehát az élen Verstappen végzett Bottas és Hamilton előtt – őket kevesebb mint egy tizedmásodperc választotta el -, majd Alonso, Gasly és Stroll következett. A Forma-1-es program holnap 12 órakor a harmadik szabadedzéssel fog folytatódni.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Max Verstappen 12 1'44.472 241.350 2 Valtteri Bottas 14 1'44.513 0.041 0.041 241.256 3 Lewis Hamilton 13 1'44.544 0.072 0.031 241.184

