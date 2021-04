A tervezettnél később, 16:10-kor indult el a Portugál Nagydíj második szabadedzése, ennek oka pedig egy fellazult csatornafedél volt. Az első szabadedzésen Valtteri Bottas volt a leggyorsabb, Max Verstappen pedig 25 ezredmásodperccel maradt el tőle.

A kisebb csúszás után kezdetét vette az FP2, a versenyzők és a csapatok pedig nem sokáig várakoztak a bokszban, kivétel nélkül mindenki kijött a pályára. Az edzés elején Mazepin fékezte el magát, a szél és az új aszfalt miatt pedig a többi pilótának sem volt egyszerű dolga Portimaóban.

Az edzés elején Max Verstappen állt az élre egy 1:20.937-es idővel, azonban nem sokkal később Bottas és Sainz is jobb időt ment nála, azonban ennél rosszabb hír volt a holland számára, hogy brake-by-wire problémával szembesült, így a bokszban kellett várakoznia, miközben a többiek köröztek.

George Russellnek is keményen kellett küzdenie az autóval, miközben Cunoda idejét törölték, mivel elhagyta a pályát a 4-es kanyarban: a pályaelhagyások vélhetően most is komoly vitatémát fognak szolgáltatni: az FP1-en 17 kört töröltek emiatt.

Verstappennek nem kellett sok időt vesztegelnie a bokszban, az F1TV-n pedig a csapatfőnök Christian Horner is megerősítette, hogy nincs semmi gond a holland versenyző autójával. Eközben már Hamilton állt az élen egy 1:19.8-as idővel, Bottas 3, Verstappen 4 tizedmásodperces lemaradással követte, de a Red Bull-pilóta a közepes keveréken futotta meg a leggyorsabb körét, míg a Mercedesek a lágyakon.

Az edzés felénél Hamilton, Bottas, Sainz, Alonso, Ocon, Verstappen volt az élmezőny állása, de nagyon kicsik voltak a különbségek, az első 11 helyezett 1 másodpercen belül volt egymáshoz képest, miközben meglehetősen sokat csúszkáltak a pilóták, Latifi is megcsúszott, a kavicságyat is meglátogatta a kanadai versenyző, Verstappen pedig feljött a második helyre a lágyakkal.

Amikor már csak 10 perc volt hátra, Hamilton, Verstappen, Bottas, Sainz, Alonso, Ocon volt a top-6-állása, az AWS pedig azt számolta ki, hogy Hamilton időmérős tempója lehet a legjobb Verstappen (+0,09 mp) és Bottas (+0,22 mp) előtt.

Az utolsó percekben már nem változott az állás, a csapatok már nem az egykörös tempóra fektették a hangsúlyt, tehát Hamilton volt a leggyorsabb Verstappen és Bottas előtt, illetve jó előjel, hogy a top-12 egy másodpercen belül volt egymáshoz képest, az 1. és a 17. helyezett között pedig 1,4 másodperc volt.

A Forma-1-es program holnap folytatódik a harmadik szabadedzéssel, amelyet 13 órától fognak megrendezni, az időmérő edzés pedig 16 órakor rajtol, ne maradjatok le róla!

