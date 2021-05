A portugáliai Portimaóban folytatódott a Forma-1 2021-es szezonja, a pálya pedig a lejtős és bukkanós volta miatt pedig kifejezetten nagy kihívást jelent a versenyzőknek, ráadásul az aszfalt is új a pályán, tehát nagy feladat várt a minél jobb köridőkre törekvő pilóták előtt.

Az első két szabadedzésen a Mercedes, a harmadikon pedig a Red Bull futott gyorsabb időt, így izgalmas időmérőre számíthattunk. A Mercedes, a Red Bull és az Alpine versenyzőin kívül mindenki rögtön kihajtott a bokszból.

Már a Q1 legelején töröltek néhány kört, mivel az FIA rendkívül szigorúan veszi a pályaelhagyásokat, és a szabadedzéseken is sok köridőt töröltek, a Q1 elején pedig Leclerc és Norris is így járt. A kvalifikáció első szekciójának felénél Sainz vezetett Perez, Bottas és Verstappen előtt, mivel Hamilton idejét is törölték – így az első helyett az utolsó helyen állt.

Ezután Bottas átvette a vezetést, Hamilton bejött az 5. helyre, Perez pedig a 4-es kanyarnál pördült ki, de folytatni tudta, miután visszajött a kavicságyból. Amikor már csak 3 perc volt hátra a Q1-ből, Cunoda, Schumacher, Russell, Latifi és Mazepin állt a kiesőzónában, de a két Aston Martin sem lehetett nyugodt.

Végül Ricciardónak, Strollnak, Latifinek, Schumachernek és Mazepinnek kellett búcsúznia, míg Räikkönen és Russell csúszott tovább a rendkívül szoros mezőnyben. A leggyorsabb Bottas volt Norris és Hamilton előtt.

Helyezés Versenyző Autó Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Valtteri Bottas Mercedes 8 1'18.722 212.784 2 Lando Norris McLaren 10 1'18.794 0.072 0.072 212.589 3 Lewis Hamilton Mercedes 9 1'18.857 0.135 0.063 212.419

A Q2 elején a mezőny egy része közepes gumikon jött ki a pályára, hatan választották a lágyakat: a két AlphaTauri, a két Alpine, Vettel és Norris. Hamilton az élre állt Bottas, Norris és Perez előtt, a top-10-en kívül pedig Russell, Cunoda, Sainz és a két Alfa-pilóta állt - a spanyol idejét törölték.

Nagy tűzijáték jött a Q2 végén, végül Russell, Giovinazzi, Alonso, Cunoda és Räikkönen esett ki, míg a top-10 1,1 másodpercen belül volt, a két Mercedes volt a leggyorsabb Hamilton, Bottas sorrendben. A Mercedes és a Red Bull párosa közepes keveréken jutott tovább, rajtuk kívül ez Leclerc-nek jött össze.

Helyezés Versenyző Autó Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Lewis Hamilton Mercedes 7 1'17.968 214.841 2 Valtteri Bottas Mercedes 7 1'18.458 0.490 0.490 213.500 3 Lando Norris McLaren 7 1'18.481 0.513 0.023 213.437

Verstappen első Q3-as gyorskörét pályaelhagyás miatt törölték, az élen pedig Bottas állt Hamilton, Perez és Sainz előtt, a két Mercedes előnye pedig fél másodperc felett volt Perez előtt.

Bottasnak sikerült megtartania az első pozícióját, mellőle Hamilton rajtolhat majd holnap, a második sor pedig a Red Bullé, Verstappen, Perez sorrendben. A további sorrend: Sainz, Ocon, Norris, Leclerc, Gasly, Vettel.

