Verstappen győzött, Norris is a dobogón az Osztrák Nagydíjon!

Az Osztrák Nagydíj időmérő edzésén mindössze 48 ezredmásodperc döntött a pole sorsáról: Max Verstappené lett az első rajtkocka Lando Norris előtt. A második sorból Perez és Hamilton, a harmadikból pedig Bottas és Gasly várhatta a lámpák kialvását.

A rajt tiszta volt, és az élmezőnyben nem is történt változás, azonban a 3-as kanyarnál Ocon összeért Giovinazzival, így gyorsan véget ért a versenye, és bejött a safety car. A futam a 4. körben indult újra.

Az újraindításnál Perez keményen támadta Norrist, de nem jött ki jól a dologból: a csata közben a kavicságyra szorult, ezzel egészen a 10. pozícióig esett vissza - az esetért Norris 5 másodperces büntetést kapott. Ennek következtében az állás Verstappen, Norris, Hamilton, Bottas, Gasly, Cunoda, Stroll, Vettel, Ricciardo, Perez volt, Verstappen előnye pedig már több mint 3 másodperc volt.

Perez helyzete a középmezőnyben sem javult: a 15. körben Leclerc is megelőzte, miközben Verstappen megfutotta a futam eddigi leggyorsabb körét, ezzel már 7 másodperc volt az előnye. Ricciardo megelőzte Vettelt, a kör végén pedig ki is jött a lágy keverékkel rajtoló német.

A 20. körben Hamilton megelőzte Norrist, majd a McLaren versenyzője jelezte, hogy égnek Hamilton hátsó fékei. A verseny ezen szakaszában Verstappen előnye szűk 10 másodperc volt Hamilton előtt. Cunoda pedig 5 másodperces büntetést kapott, amiért ráhajtott a fehér vonalra a bokszbejáratnál.

A 31. körben Norris és Bottas is kijött a bokszba, előbbi pedig a büntetése letöltésével a finn pilóta mögé jött vissza. Egy körrel később Hamilton is kijött, rá egy körre pedig a holland pilóta is kerékcserére szánta el magát, majd Perez is a bokszba látogatott, és a 10. helyre jött vissza.

A 38. körben már csak Sainz állt kiállás nélkül, az állás pedig Verstappen, Hamilton, Bottas, Norris, Sainz, Gasly, Ricciardo, Perez, Leclerc, Cunoda volt. A 41. körben aztán Leclerc próbálta megelőzni Perezt, a monacói pedig a kavicságyra szorult, így nem változott a sorrend kettejük között, viszont Checo 5 másodperces büntetést kapott a történtekért.

Leclerc tovább próbálkozott Perez ellen, és ismét lement a kavicságyra, amiért még 5 másodpercet kapott a mexikói. Hamilton eközben szenvedett a második helyen, Bottas pedig egyre közelebb került hozzá. Sainz végül a 49. körben jött ki, és a 9. helyre jött vissza, de gyorsan elment Cunoda mellett.

Bottas az 52. körben megelőzte Hamiltont, a brit mögött pedig DRS-távolságon belül érkezett Norris, nem sokkal később pedig a McLaren pilótája is megelőzte a hétszeres világbajnokot, Hamilton pedig kijött a bokszba.

Verstappen dobálta a leggyorsabb köröket, és már 26 másodperc volt az előnye az élen 13 körrel a verseny vége előtt, a pontszerzők sorrendje pedig mögötte Bottas, Norris, Hamilton, Perez, Ricciardo, Leclerc, Sainz, Gasly, Russell volt.

A 61. körben Verstappen másodszor is kijött a bokszba, és így is 7 másodperces előnye maradt az élen. Az utolsó pontszerző helyért nagy csata zajlott Russell és Alonso között, Sainz pedig Leclerc megelőzésével a hetedik helyre jött fel.

4 körrel a futam vége előtt Alonso meg tudta előzni Russellt, így a fiatal brit lemaradt a pontszerzésről. Sainz az utolsó körben megelőzte Ricciardót, így a pontszerzők sorrendje Verstappen, Bottas, Norris, Hamilton, Perez, Sainz, Ricciardo, Leclerc, Gasly, Alonso lett.

Az utolsó körben Räikkönen és Vettel ütközött össze egymással, így Cunoda "örökölte meg" a 12. helyezést - a stewardok vizsgálni fogják a balesetet. A leggyorsabb körért járó pontot Verstappen gyűjtötte be, a nap versenyzőjének pedig Norrist választották a szurkolók.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Max Verstappen 71 - 26 2 Valtteri Bottas 71 17.973 17.973 17.973 18 3 Lando Norris 71 20.019 20.019 2.046 15

