Verstappen és Hamilton összeütközött, Ricciardo győzött Monzában!

A Forma-1-es Olasz Nagydíjon Max Verstappen indulhatott az első rajtkockából, az első háromban pedig a két McLaren is ott volt Ricciardo, Norris sorrendben. Hamilton a negyedik helyről várhatta a rajtot, mögötte a két Ferrari következett, a maranellóiak közül pedig Leclerc rajtolhatott előrébb.

Cunoda technikai probléma miatt el sem tudott rajtolni a futamon, és érdekesség, hogy a két Mercedes a közepes gumik helyett a kemény keveréket választotta – ez a húzás a mezőny végéről rajtoló Bottasnál volt a kevésbé meglepő.

Ricciardo át tudta venni a vezetést a rajtnál, Verstappen a második, Hamilton a harmadik helyen haladt, majd Hamilton támadta Verstappent, és össze is ért a két pilóta. A britnek le kellett mennie a pályáról egy kis időre, így Ricciardo, Verstappen, Norris, Hamilton volt az élmezőny sorrendje.

Giovinazzi pedig Sainzra zárt rá, és forgott meg, így az ötödik és a hatodik helyen továbbra is a két Ferrari állt. Bottas szempontjából jól indult a verseny, a negyedik körben már a 14. helyen haladt, Verstappen pedig Ricciardót támadta.

Még több F1 hír: Russell: Nehéz volt magamban tartanom a titkot

Gaslynak is fel kellett adnia a versenyt már a verseny elején, Verstappen és Hamilton pedig a két mclarenest támadta, de hiába voltak egy másodpercen belül, valós esélyük nem volt az előzésre a futam elején.

A 9. körben Perez megelőzte Sainzot, ezzel feljött a hatodik helyre, Bottas pedig Vettel megelőzésével a tizenkettedik helyen állt. Bottas sorra nyerte a pozíciókat, miközben Hamilton keményen küzdött Norrisszal, de nem járt sikerrel.

Ocon Vettel leszorításáért 5 másodperces büntetést kapott, Verstappen pedig nagyon közel került Ricciardóhoz, de nem tudta bevenni az 1-es kanyart, és a kerülőúton kellett visszamennie a pályára.

A 23. körben Ricciardo bejött a bokszba, majd egy körrel később Verstappen is bejött, azonban nagyon hosszúra sikeredett a kiállására, miközben Hamilton a pályán megelőzte Norrist, így átvette a vezetést.

Norris sem várt sokáig a kiállásával, és sikerült visszajönnie Verstappen elé - kettejük között körülbelül 1 másodperces volt a különbség. Hamilton is bejött a bokszba, egymás mellett voltak Verstappennel, és az első sikánnál összeértek egymással és mindketten kiestek a versenyből, és bejött a biztonsági autó.

A safety car mögött Ricciardo, Leclerc, Norris, Perez, Sainz, Bottas volt az élmezőny állása, és már mindenki teljesítette az első bokszkiállását. Stroll, Alonso, Russell és Latifi is pontszerző helyen állt, és nagy lehetőség állt a pilóták előtt a két világbajnoki rivális kiesése után.

Az újraindításnál Norris megelőzte Leclerc-t, tehát a két McLaren-pilóta vezetett. Bottas Sainzot, Perez pedig Leclerc-t előzte meg, így a mexikói a harmadik, a finn az ötödik helyen állt, Mazepin pedig megforgatta Schumachert az utolsó két helyen.

Az első öt helyezett nagyon közel volt egymáshoz képest, így nagyon nehéz lett volna megtippelni a győztes kilétét. Perez 5 másodperces büntetést kapott, amiért előnyt szerzett a pályaelhagyásból, így sokkal nehezebbé vált a Red Bull-pilóta dolga.

10 körrel a verseny vége előtt Bottas ideiglenesen meg tudta előzni Perezt, de a mexikói kigyorsítása jobb volt, így változatlan maradt a sorrend. Mazepin pedig technikai gond miatt kiállt a versenyből, emiatt egy kis ideig VSC-s fázis lépett érvénybe.

Az utolsó körökben enyhén megnőtt a távolság az élmezőny tagjai között, végül Ricciardo be is futott az első helyen Norris előtt, Perez pedig bár a pályán harmadik lett, a büntetése miatt Bottas állhatott még fel a dobogóra, Ricciardo pedig a leggyorsabb körért járó pontot is begyűjtötte.

Leclerc a negyedik, Perez az ötödik lett a büntetésével, Sainz pedig a hatodik helyen futott be. Stroll, Alonso, Russell és Ocon szerzett még pontot a drámai versenyen, folytatás két hét múlva Oroszországban.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Daniel Ricciardo 53 - 26 2 Lando Norris 53 1.747 1.747 1.747 18 3 Valtteri Bottas 53 4.921 4.921 3.174 15

A Mercedes hajlandó lemondani az MGU-H-ról, hogy segítse a Volkswagen érkezését…