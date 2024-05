Charles Leclerc-siker a rémisztő balesettel induló Monacói Nagydíjon!

A Monacói Nagydíjon a kifejezetten izgalmas időmérőn Leclerc szerezte meg a pole-t Piastri és Sainz előtt, majd Norris és Russell következett. Verstappen csak a hatodik lett, Hamilton a nyolcadik, Alonso a tizennegyedik, Perez pedig a tizennyolcadik helyről rajtolt.

Technikai szabálytalanság miatt utólag kizárták a Haas két versenyzőjét, akik így csak az utolsó két helyről rajtolhattak el Monacóban – azért tudták elkerülni a bokszutcai rajtot, mert a hátsó szárny konstrukciója nem volt szabálytalan, egy beállításmódosításnak köszönhetően szabályos autóval állhattak rajthoz alkatrészcsere nélkül is.

A top 10-ből Russell, Verstappen és Hamilton a kemény, a többiek a közepes gumikra voksoltak, a mezőny második felében pedig a többség a kemény, Ricciardo, Csou és Hülkenberg pedig a közepes abroncsokra voksolt.

Leclerc az élen maradt a rajtnál, Sainz pedig Piastrit próbálta támadni, de összeértek és a spanyol versenyző defektet kapott. Nem sokkal később piros zászlóval megszakították a futamot: Magnussen tolta a falba Perez autóját, ami ripityára tört, és a két autó Hülkenberget is eltalálta – videó a durva balesetről itt!

A piros zászlós megszakítás után láthattuk, hogy a két Alpine is összeért, Ocon kocsija pedig a levegőbe is emelkedett, Gasly pedig a rádióban kiakadt a csapattársára, így az Alpine-okon is dolgozni kellett a megszakítás alatt. Az incidens miatt Ocon 10 másodperces büntetést kapott, amit a kiesése miatt egy 5 rajthelyes büntetésre váltottak át a Kanadai Nagydíjra.

40 perc elteltével, állórajttal és az eredeti rajtsorrenddel folytatódott a verseny, de már Ocon nélkül, ugyanis nem sikerült rendbehozni a francia versenyző autóját a Gaslyval történt ütközése után. A top 4 a kemény gumikat tette fel, mögötte Russell, Verstappen és Hamilton pedig a közepes gumikon ment, és szinte mindenki gumit cserélt, hogy ne legyen kötelező kijönniük a verseny folyamán.

A rajtnál az első 10 helyezett sorrendje nem változott, Alonso nyert egy pozíciót Ricciardo ellen, így a 12. helyre jött fel, míg Bottas a 14. helyet vette át Sargeanttől. Leclerc, Piastri és Sainz nagyon közel maradt egymáshoz, Russell pedig eleinte tapadt Norrisra, majd a rádióban azt mondták neki, hogy a gumikra figyeljen, ne maradjon ilyen közel mögötte.

Russell hátránya Norris mögött pár kör alatt 6 másodperc felé nőtt, Verstappennek szóltak is rádión, hogy nem tudják, miért megy ilyen lassan Russell, hiszen így ingyen kiállást szerezhet az első 4 helyezett.

Leclerc, Piastri és Sainz közel maradt egymáshoz, Norris hátránya Sainz mögött 1,5-2 másodperc körül alakult, Russell hátránya viszont folyamatosan nőtt. A brit rá is kérdezett a tempóra a rádión, de azt mondták neki, hogy most nincs értelme gyorsabban menni.

Bottas volt az első, aki kijött a bokszba, és rögtön 3,5-4 másodperccel gyorsabb volt, mint az élen haladók. A 19. körben Piastri majdnem benézett Leclerc mellé, de maradt mögötte, Bottas pedig 3 kör alatt 10 másodpercet hozott rajtuk a 16. helyen.

Azonban ahogy utolérte Bottas Csou-t, nem tudta megelőzni a csapattársát, így nem sokat nyert a cserével a finn. Az élmenők is elkezdtek kicsit távolabb kerülni egymástól, a 27. körbe érve senki nem volt 1 másodpercen belül az előtte haladóhoz képest.

Az élen Leclerc Piastri előtt 1, Sainz előtt 4, Norris előtt 5 másodperccel vezetett a futam felénél, Russellhez közel volt Verstappen és Hamilton, míg a 12. helyen Alonso mögött nagyon felgyűlt a mezőny Ricciardo vezetésével.

Leclerc-nek szólt a versenymérnöke, hogy lassítson, hogy ne legyen ingyen kiállása a McLareneknek, ő viszont erre egy egyéni legjobb időt ment – Norris és Russell között ekkor már 17 másodperc volt a különbség.

A 43. körben Stroll jött ki a bokszba a friss kemény keverékért, aki Alonso visszalassításának köszönhetően ingyen tudta megcsinálni a kiállását – a 11. helyről jött ki, a 11. helyre jött vissza.

Az utolsó 30 körbe érve Leclerc szólt a csapatának, hogy még sok tartalékja van a tempót illetően, a csapat viszont nem volt kíváncsi erre, és folytatódott a vonatozás a top 4-ben, 15-16 másodpercre tőlük pedig jött Russell, Verstappen és Hamilton.

Stroll az alagút után találta el a falat, így defektet kapott, ki kellett jönnie, és az utolsó, 16. helyre jött vissza a pályára. Az 52. körben Hamilton jött ki a kemény gumikért, egy körrel később Verstappen is reagált és bejött, a hétszeres világbajnok pedig nem tudta megelőzni Verstappent, a holland 2 másodperccel elé jött ki.

Az élmezőnyben Norris érkezett meg nagyon Sainzra, Verstappen pedig a leggyorsabb kört megfutva olyan tempót diktált, hogy Russell csak nagyon messze mögé tudott volna visszajönni egy kiállással.

Verstappennek sikerült a pályán utolérnie Russellt a frissebb abroncsokon, míg az élen Piastri 1,2 másodpercre volt Leclerc-től, Norris pedig 0,7 másodpercre Sainztól, amikor még 16 kör volt hátra a futamból.

Hamilton 1:14.1-gyel megfutotta a verseny leggyorsabb körét és 3 másodperces távolságból követte a Russell-Verstappen duót, Norris pedig továbbra is nagyon közel volt Sainzhoz a harmadik helyért folyó harcban.

Leclerc elkezdett elnyúlni, az utolsó 10 körre fordulva már 5 másodperc volt az előnye Piastri előtt, az ausztrálhoz pedig közel került Sainz is, a nyakában Norrisszal. A 8. helyért is folyt a harc, Cunoda és Albon gyűrkőzött egymásnak.

5 körrel a leintés előtt Alonso ért hozzá kicsit a szalagkorláthoz, miközben Leclerc előnye már 8 másodperc felett volt, Piastri, Sainz és Norris viszont továbbra is nagyon közel volt egymáshoz, de helycsere nem történt.

A pontszerző helyeken már nem történt változás, tehát Leclerc győzött Piastri és Sainz előtt, majd Norris, Russell, Verstappen, Hamilton, Cunoda, Albon és Gasly következett. Alonso a 11., Ricciardo a 12. helyen futott be. A leggyorsabb körért járó pontot Hamilton zsebelte be, a nap versenyzőjének Leclerc-t választották.

A Forma-1-es szezon két hét múlva folytatódik a Kanadai Nagydíjjal, a pontverseny élén Verstappen áll, 31 ponttal vezet Leclerc előtt, Norris a harmadik, Sainz a negyedik, Perez pedig az ötödik helyre esett vissza. A csapatbajnokságban 22 pontra csökkent a Ferrari hátránya a Red Bull mögött, a McLaren a harmadik.