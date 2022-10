Ferrari 1-2 a Mexikói Nagydíj első szabadedzésén!

Ideális időjárás fogadta a mezőnyt a Mexikói Nagydíj első szabadedzésén, az FP1 pedig a megszokottnál is fontosabb volt, hiszen a második szabadedzésen ismét a 2023-ra szánt gumikat kell majd tesztelnie a mezőnynek.

A hétvégi versenyhelyszínre a Pirelli a C2-es, a C3-as és a C4-es gumikat hozta el, a Williams duóján kívül pedig mindenki rögtön kijött a pályára az FP1 elején, a legtöbben a kemény kerékkel gurultak ki.

Ezúttal is 5 beugrót láthattunk a szabadedzésen: De Vries a Mercedes, Doohan az Alpine, Lawson az AlphaTauri, Fittipaldi a Haas, Sargeant a Williams autóját vezethette.

Leclerc rögtön defektet kapott, ami miatt be kellett jönnie a bokszba, de nem sokkal később újra a pályán volt. Lawsonnak a fékekkel gyűlt meg a baja, a közvetítésben látszott is, mennyire izzanak a fékek.

Az edzés elején Verstappen ugrott az élre, Ricciardo viszont nem lehetett elégedett: a kocsijából is kiszállt az ausztrál versenyző, miközben a szerelők megnézték, mi nem stimmel az autóval.

Valamivel féltávon túl a Haas szólt Fittipaldinak, hogy azonnal álljon félre az autóval, a visszajátszásban látszott, hogy füst szállt a Haasból – vélhetően az erőforrással történt valami.

Emiatt piros zászlóval félbeszakították az FP1-et, miközben Sainz vezetett Leclerc előtt, mögöttük Perez, Verstappen, Alonso, Bottas, Norris és Gasly állt, 18 perccel a vége előtt pedig újraindult az edzés.

Ricciardo az utolsó negyedórára már visszaülhetett a kocsijába és rögtön kiment a pályára, és Csou kivételével az egész mezőny így tett – a többség ekkor már a lágy keverékkel volt kint.

Doohan számára is idő előtt ért véget az edzés, az Alpine lázasan dolgozott az autóján, mivel a francia istálló anomáliákat észlelt az erőforrás adataiban, amikor már csak bő 10 perc volt hátra.

Hamilton nagyon lelassított, ami miatt Ricciardónak és Gaslynak is nagyon figyelnie kellett, Lawson pedig elfékezte magát és a bukóteret is meglátogatta, ami miatt rövid ideig a sárga zászlót is lengették.

4 perccel a vége előtt Liam Lawson autója a 12-es kanyarnál adta meg magát, majd el is kezdett füstölni az AlphaTauri, az új-zélandi F2-es pilóta pedig gyorsan elhagyta a kocsit.

Emiatt piros zászlóval ért véget az első szabadedzés, Carlos Sainz végzett az élen, fél tizedet adott csapattársának, Charles Leclerc-nek, mögöttük Perez, Verstappen, Hamilton, Alonso, Bottas, Norris, Gasly és Vettel végzett.

A második szabadedzés magyar idő szerint 23 órakor indul, a Pirelli-teszt miatt 90 perc lesz, ha lemaradnátok róla, olvassátok el a beszámolónkat a hu.motorsport.com-on!

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Carlos Sainz Jr. 25 1'20.707 191.983 2 Charles Leclerc 20 1'20.753 0.046 0.046 191.873 3 Sergio Perez 22 1'20.827 0.120 0.074 191.698