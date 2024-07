Norris újabb pole-t szerzett a McLarennek, Perez autót tört a Q1-ben

Nagyon érdekes időjárási körülmények között kezdődött meg a Magyar Nagydíj időmérő edzése, hiszen az enyhe esőzés mindenképpen feladta a pilótáknak a leckét, de közben nem érkezett akkora csapadék, hogy intermediate gumikra kelljen váltani.

A Q1 elején ezért mindenki a lágy Pirelliken hajtott ki a bokszból, de mivel nem lehetett tudni, hogy esetleg érkezik-e komolyabb utánpótlás, így mindenki számára nagyon fontos volt, hogy már az elején jó kört rakjon össze.

Ez Logan Sargeantnek csak részben sikerült, mivel az amerikai pilóta a célegyenes végén egy hatalmas elfékezéssel vétette észre magát, és végül a gumifalba is belecsúszott egy picikét. Jött a sárga zászló egy rövid időre, de a Williams pilótája folytatni tudta, és sokáig előkelő helyen állt a korábban futott erős körének köszönhetően.

Az élmezőnyben eközben Lewis Hamilton futotta meg a legjobb kört, így ő állt az élen hét perccel a Q1 vége előtt. Őt Carlos Sainz és Max Verstappen követte, de mögöttük ott volt a két McLaren és Fernando Alonso is. Ezt követően azonban jött a kvalifikáció nagy drámája, hiszen Sergio Perez a sikánt követő szakaszon ismételten kicsúszott, és ezúttal ráadásul komolyan össze is törte a Red Bullt.

Az edzést piros zászlóval szakították félbe, amíg zajlott a mentés, Perez pedig szomorúan kászálódott ki az autójából. Ha valakinek nem kellett volna egy újabb hiba, az éppen a mexikói volt, aki két hete is elvérzett a Q1-ben, most pedig hasonlóan komoly, ha nem még komolyabb hibát vétett. Könnyen lehet, hogy ez már a Red Bull-os karrierje végét jelenti majd.

6 perc 45 másodperc volt még hátra az időmérő első szakaszából, amikor folytatódhattak az események. Bá az eső időközben kicsivel talán intenzívebbé vált, de a pilóták továbbra is a lágy Pirelliket preferálták. Eleinte sokan nem tudtak javítani a korábbi legjobb körükön, de a Q1 legvégére megint javult egy kicsit a pálya, így mindenkinek volt még egy próbálkozása.

Ennek pedig meg is lett az eredménye, hiszen rengeteget változott a sorrend. Perez a balesete előtti idejével végül a 16. helyen pottyant ki, de ami még ennél is érdekesebb, hogy George Russell sem jutott be a legjobb 15-be, pedig neki több lehetősége is volt rá.

A fiatal brit a bokszba menet magára vállalta a felelősséget, de közben a csapatot is kérdőre vonta, amiért nem tankoltak elég üzemanyagot az autójába, hiszen már idejekorán ki kellett állnia, míg a többiek még odakint voltak a gyorsuló aszfaltcsíkon.

A két említett élversenyző mellett még Csou Kuan-jü és a két Alpine maradt le a továbbjutásról, míg a Q1 legjobb idejét meglepetésre Daniel Ricciardo jegyezte 1:17,050-es idővel. A Q2 elején Sainz ragadta magához a kezdeményezést, és már elég korán futott egy mért kört, miközben a többiek még csak akkor kezdtek kijönni a bokszból.

Ahogyan azt sejteni lehetett, a spanyol nem is állt sokáig az élen, hiszen pillanatok alatt átugrották őt többen is. Öt perccel a Q2 leintése előtt Verstappen vezetett, majd jött Piastri és Sainz, aki a második körével sokat javított. Ezzel természetesen azonban nem volt még vége az edzésrésznek, hiszen mindenki jött egy újabb próbálkozásra.

Ennek az lett a vége, hogy Norris 1:15,5-ös idővel nyerte az etapot Verstappen előtt, miközben nem múlt sokon, hogy a Q1 után a Q2-ben is kiessen egy Mercedes, hiszen Hamilton továbbjutása mindössze egy századon múlt, de Nico Hülkenberg így nem folytathatta a kvalifikációt, ahogyan csapattársa, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas és a két Williams sem.

Ezzel tehát biztossá vált, hogy a pole-ért a két McLaren, a két Ferrari, a két RB, a két Aston Martin, illetve Verstappen és Hamilton küzdhetett meg. A Q3 elején Fernando Alonsónak jelezte a mérnöke, hogy újabb eső jöhet, ezért még jobban oda kell figyelnie az első mért körére.

Mindez végül Norrisnak sikerült a legjobban, hiszen a brit Verstappennek is bő három tizedet adva állt az élre, miközben mögöttük Piastri és Leclerc lemaradása még tetemesebb volt. A második gyorskörök során Piastri, Sainz és Verstappen is javítani tudott, de aztán ismételten lendült a piros zászló, mivel Juki Cunoda az 5-ös kanyarból kifelé ráment a műfűre, az autója kissé el is emelkedett a talajtól és végül a szalagkorlátnak csapódott.

Mindez azt jelentette, hogy 2:13 másodperce maradt mindenkinek egy utolsó rohamra. Verstappen ebben azonban meglepetésre már nem vett részt, mivel a háromszoros bajnok az újraindítás előtt kiszállt a Red Bulljából, miközben egy visszajátszáson azt lehetett látni, hogy a gyorsköre végeztével a kormányát ütlegeli.

Ezzel eldőlt, hogy a holland ismételten nem lesz pole-ban hazánkban, és Alonso is idő előtt befejezte az időmérőt, így a végén csak hét autó sorakozott fel a bokszutca végén arra várva, hogy zöldre váltson a lámpa. Szokatlanul hosszú várakozás után aztán végre elengedték a megmaradt mezőnyt, de a legtöbben a felvezető kör után visszatértek a bokszba, amivel biztossá vált, hogy Norrisé lett a Magyar Nagydíj pole pozíciója.

A második helyet csapattársa kaparintotta meg, míg a harmadik Verstappen lett. Sainz, Hamilton, Leclec a további sorrend, majd jön Alonso és Lance Stroll, végül pedig a két RB. A kvalifikáció tehát kicsit kurtán ért véget, de a McLaren bebiztosította magának az első sort, ami a hétvége korábbi eseményeit figyelembe véve nem olyan nagy meglepetés.

Hogy holnap milyen versenynek lehetünk majd szemtanúi, azt most még nehéz megmondani, de az első sorban ott a két McLaren, az utóbbi hétvégék elszalasztott lehetőségei után pedig ezt már ki kellene használniuk, még ha Verstappen hátulról veszélyt is jelenthet rájuk.

Így zárult végül a Q3: