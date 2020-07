Hamilton simán győzött a Magyar Nagydíjon, beállította Schumacher rekordját!

Nem hozott nagy meglepetést a Magyar Nagydíj időmérő edzése: Lewis Hamilton volt a leggyorsabb szombaton a Hungaroringen, mellőle pedig Valtteri Bottas rajtolhatott el. Mögöttük a két Racing Point következett Stroll, Perez sorrendben, míg a két Ferrari idén először tudott bejutni mindkét autójával a Q3-ba.

A Magyar Nagydíjon pedig már a verseny előtt is láthattunk drámát: Max Verstappen a 12-es kanyarnál eldobta a Red Bullt a köztes körülmények között, de végül el tudott rajtolni a holland a hetedik rajtpozícióból.

A versenyt mindenki intermediate gumikon kezdte meg, az egyetlen kivétel Kevin Magnussen lett volna, aki teljesen esős gumikon volt a rajtrácson, de végül mindkét Haas bejött a bokszba a slickekért.

Az első kör rengeteg történést hozott: Hamilton maradt elöl, mögötte Stroll, Verstappen, Vettel és Leclerc következett, míg Bottas a hatodik, Perez a hetedik helyre esett vissza. Kiválóan rajtolt viszont Nicholas Latifi, aki ekkor a 10. helyen haladt a Williamsszel.

A kiállások már a verseny legelején megkezdődtek: Leclerc, Bottas és Kvjat is kijött a szárazpályás abroncsokért. A későbbiekben rengetegen kijöttek, Vettel kiállása pedig nagyon rosszul sikerült. Verstappen állt az élen a 4. körben Ricciardo és Ocon előtt, de ekkor még egyikőjük sem járt kint a bokszban.

Nem sokkal később láthattuk Latifi megpördülését és defektjét, és miután az egész mezőny kijött, Hamilton, Verstappen, Magnussen, Grosjean, Stroll, Leclerc, Bottas, Perez, Vettel, Albon volt a pontszerzők sorrendje.

A mezőnyben pedig folytatódtak a harcok Stroll megelőzte Grosjeant, ezzel feljött a negyedik helyre, míg Bottas előzési kísérlete első "nekifutásra" még nem sikerült, meg is csúszott a Mercedesszel, de pár körrel később már meg tudta előzni a lágy gumikon versenyző monacóit.

Bottas nem sokkal később Grosjeant is megelőzte, ezzel feljött az ötödik helyre, míg Vettel hibázott, ezt kihasználva pedig Albon ment el mellette. A 16. körben Gasly motorja adta fel a küzdelmet, ezzel ő lett a verseny első kiesője, Stroll és Bottas pedig Magnussen megelőzéséhez a harmadik, illetve negyedik helyre lépett előre.

A 19. körre Leclerc is vesztett két pozíciót, őt Albon és Vettel előzte meg, majd a Perez vezette vonat érkezett meg mögé. Előzésre már nem volt szükség, mivel a Ferrari pilótája megelégelte a lágy gumikat, és kijött a bokszba, majd a 15. helyre állt vissza - ekkor pedig hallhattuk a McLaren csapatrádióján, hogy 10 perc múlva enyhe eső érkezhet a magyar pályára.

A 30. körben Albon megelőzte Grosjeant, Vettel pedig új gumikért jött be a bokszba, mert úgy érezte, túl sok teljesítményt veszít - a német a 12. pozícióba érkezett vissza. Két körrel később Grosjean még egy pozíciót vesztett azzal, hogy Perez is megelőzte.

A két fiatal tehetség, Lando Norris és Charles Leclerc a 14. helyért vívott parázs csatát, végül a brit tudott elöl maradni a szép csatát követően. Egy körrel később újra "összecsaptak", ekkor már Leclerc előzése sikeres volt.

A futam feléhez érkezve Vettel volt a leggyorsabb a pályán a kemény keveréken, míg Bottas a közepes gumikért jött be, de így is a negyedik pozícióba tudott visszaérkezni. A 36. körben Stroll is kijött, így Bottas átvette a harmadik helyet, tehát már dobogós helyen állt a finn versenyző.

Hamilton és Verstappen is kint járt, akik visszaálltak az első, illetve a második pozícióba. 25 körrel a verseny vége előtt Hamilton, Verstappen, Bottas, Stroll, Vettel, Albon, Perez, Magnussen, Ricciardo, Leclerc volt a pontszerzők sorrendje, míg a már két kör hátrányban lévő Latifi megpördült a pályán.

A 48. körben Ricciardo tudott elmenni Magnussen mellett, Bottas pedig megérkezett Verstappen mögé. Az 50. körben aztán Bottas kijött, majd a harmadik helyre állt vissza, majd nagyon gyors köröket kezdett el autózni. Bottas megfutotta a verseny leggyorsabb körét, majd Stroll kiállt, és közvetlenül Vettel elé jött vissza.

Carlos Sainz fáradhatatlanul támadta 2021-es csapattársát, Charles Leclerc-t, és végül sikerrel járt a spanyol, ezzel feljött a tizedik helyre. 8 körrel a futam vége előtt Hamilton, Verstappen, Bottas, Stroll, Vettel, Albon, Perez, Ricciardo, Magnussen, Sainz volt a top-10 sorrendje.

A 67. körben Hamilton biztos előnye tudatában bejött a bokszba, hogy megfussa a verseny leggyorsabb körét. A 68. körben ez sikerült is a 35 éves versenyzőnek, így végül 26 pontot gyűjtött a versenyen.

A futam legvégén Valtteri Bottas eléggé megérkezett Max Verstappen mögé, de megelőzni végül nem tudta a hollandot, így a sorrendjük nem változott. A szurkolók végül Verstappent választották meg a nap versenyzőjének.

Pontszerző helyen végzett még Stroll, Albon, Vettel, Perez, Ricciardo, Magnussen és Sainz is.