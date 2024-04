Előbb törölték, majd visszaadták Lando Norris körét, az övé a pole a kínai sprintidőmérőn!

Magyar idő szerint 9:30-kor vette kezdetét a szezon első sprintkvalifikációja Kínában, miután az első szabadedzésen Lance Stroll volt a leggyorsabb Oscar Piastri előtt – összefoglaló az FP1-ről itt!

Az SQ1-ben 12 perc állt a pilóták rendelkezésére, hogy a legjobb 15-be jussanak, miközben az FIA előrejelzése szerint 60 százalék volt az esély az esőre, és az FP1 után szemerkélő eső miatt egyébként sem volt teljesen száraz a pálya.

Piastri a rádión jelentette, hogy kicsit esik az eső, amikor már mindenki kint volt a pályán a közepes gumikon – az SQ1-ben és az SQ2-ben csak a közepes abroncsokat használhatták a versenyzők.

Az SQ1 utolsó 5 percéhez érve Perez állt az élre Verstappen és Alonso előtt, míg a kiesőzónában az Albon, Russell, Ocon, Sargeant, Cunoda ötöd állt, és a megszokottnál nagyobbak voltak a különbségek.

Sargeant arra panaszkodott, hogy Gasly feltartotta, Russell pedig jelentette, hogy egyre jobban esik az eső, így nehéz dolga lesz a mezőnynek. A két Ferrari a harmadik és negyedik helyre javított, és mindenki a pályán volt az utolsó 2 percre.

Sainznak került az útjába egy Haas, és a spanyol úgy vélte, hogy büntetést érdemelne az amerikai istálló versenyzője, Norris pedig feljött a második helyre, szűk 3 tizedre volt a brit Pereztől.

Russell sokáig kieső helyen volt, de megúszta, a 13. helyen végzett az SQ1-ben, búcsúzott viszont Gasly, Ocon, Albon, Cunoda és Sargeant, Csou pedig 88 ezreddel tudta elkerülni a kiesést.

A SQ1 és az SQ2 közötti szünetben az első szabadedzéshez hasonlóan ismét kigyulladt a fű a 7-es kanyarnál, emiatt csak kicsit később, körülbelül 10 perc késéssel folytatódhatott a sprintkvalifikáció.

Mivel várható volt, hogy hamarosan elkezd erősebben esni az eső, sokan már az SQ2 kezdete előtt pár perccel odaálltak a bokszutca kijáratához, és a két McLaren kezdhette meg először a mért körét, Perez pedig utolsóként ment pályára.

Az első körök után Verstappen állt az élen 1 tizedes előnnyel Leclerc előtt, majd Perez, Piastri és Norris következett. A kiesőzónában Russell, Magnussen, Ricciardo és Stroll állt, Csou pedig 20 ezreddel volt gyorsabb a 11. helyen álló Russellnél, a másik Sauberrel Bottas a hetedik volt.

Az SQ2 végén le is szakadt rendesen az eső, már senki nem tudott javítani, így pedig Russell, a két Haas, Ricciardo és Stroll is búcsúzott, hatalmas meglepetésre mindkét Sauber ott volt az SQ3-ban, ahogy a Red Bullok, a Ferrarik, a McLarenek, Alonso és Hamilton is.

Az SQ3 elején egyedül Hamilton ment pályára közepes gumikkal, a többiek az intermediate keverékre voksoltak a nedves körülmények között – Leclerc rögtön el is vesztette az irányítást az autója felett, és az első szárnya is megsérült, miután nekikoccant a falnak a 9-es kanyarnál.

Piastri és Verstappen kezdte meg először a gyorskörét, de egy nagyobb megcsúszást is láthattunk a hollandtól, így egyáltalán nem ő volt a favorit ebben a szakaszban, és el is vették Verstappen körét.

Az első körök után Perez állt az élre Bottas és a két McLaren előtt, a mexikói pilóta közel 1 másodperces előnnyel vezetett. Hamilton nem fejezte be a közepes gumikkal a körét, és ő is feltette az intermediate-et.

Verstappen második körét is elvették, és így járt Norris is, aki hiába kezdett két lila szektorral, az utolsó kanyarnál lecsúszott a pályáról, ezért elvették a körét. Alonso szűk 2 tizedes előnnyel az élre állt, mögötte Perez és Leclerc következett az utolsó körök előtt.

Hamilton 1:59.3-mal hatalmas előnnyel az élre állt, Norris pedig még ennél is körnél is sokkal gyorsabb tudott lenni, de az 1:57.9-es idejét előbb törölték, majd visszaadták neki, így övé lett a pole a sprintre.

Norris mögött Hamilton és Alonso következett, majd Verstappen, Sainz, Perez, Leclerc, Piastri, Bottas, Csou volt a további sorrend a rajtrácson a holnapi sprintfutamon, ami egy kiváló versenyt vetít előre.

A Forma-1-es program holnap hajnal 5-kor folytatódik a sprintfutammal, majd 9 órakor következik a nagydíj rajtrácsát kialakító időmérő edzés. A sprintet és az időmérőt is élőben közvetíti az M4 Sport, a legfontosabb hírekért pedig kövessétek a hu.motorsport.com-ot!