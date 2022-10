Verstappen győzött, és kétszeres világbajnok a hosszú piros zászlós szakaszt hozó Japán Nagydíjon, Vettel a hatodik!

Nedves pályán vette kezdetét a Japán Nagydíj, amelyen Max Verstappen indulhatott az élről, majd Leclerc, Sainz, Perez, Ocon, Hamilton, Alonso, Russell, Vettel és Norris következett, és mindenki az intermediate abroncsokon indult.

Leclerc jobban kapta el a rajtot, mint Verstappen, de a holland a külső ívet használva megtartotta a vezetést, Vettel pedig összeért Alonsóval és megforgott. Sainz fél körrel később összetörte a kocsiját, Csou is megpördült, a versenyigazgatás pedig először a safety cart küldte pályára, majd piros zászlós szakasz következett.

Hosszú piros zászlós szakaszt követően a safety car vezetésével újra kijöttek a pályára az autók, majd miután megtettek néhány kört, bement a bokszba a biztonsági autó, és újra kezdetét vette a verseny, amelyből még 40 perc volt hátra.

Jött a zöld zászló és a repülőrajt, Vettel és Latifi pedig bejött a bokszba az intermediate gumikért, miközben a mezőny többi tagja maradt az extrém esőgumikon, az állás pedig Verstappen, Leclerc, Perez, Ocon, Hamilton, Alonso, Russell, Ricciardo, Cunoda, Schumacher volt a pontszerző helyeken.

Működtek a zöld oldalfalú gumik, így Norris is kijött a következő körben, egy körrel később pedig Alonso, Ricciardo, Schumacher és Csou kivételével mindenki bejött a bokszba, Vettel pedig megfutotta a leggyorsabb kört.

Alonso és Ricciardo is bejött, a várakozással több pozíciót is vesztettek, míg Russell amiatt volt csalódott, mert egyszerre jött ki a bokszba Hamiltonnal, így ő is visszaesett, egészen a 13. helyig.

30 perccel a futam vége előtt Verstappen, Leclerc, Perez, Ocon, Hamilton, Vettel, Schumacher, Alonso, Latifi, Norris volt az állás, és már csak a Haas németje maradt az esőgumikon, két kör múlva cserélt, ezzel a mezőny végére csúszott vissza.

Russell hosszú támadássorozat után megelőzte Cunodát, ezzel feljött a tizedik helyre, majd Norrison is átrágta magát, ezzel már Latifi mögött haladt. Hamilton a másik Mercedesszel keményen támadta Ocont a negyedik helyért.

Alonso kockáztatott: a hetedik helyről állt ki új intermediate gumikért, így a tizedik helyre jött vissza, míg Perez rendesen megérkezett Leclerc mögé. A spanyol pilóta remek tempót diktált, gyorsan megelőzte Norrist és Latifit is, ezzel a nyolcadik helyen állt.

Perez az utolsó körökben nagyon közel volt Leclerc-hez, de előznie nem sikerült, ahogy Hamiltonnak sem Ocon ellen. Alonso Russellen át tudta verekedni magát, így a hetedik helyen zárt. A helyzetet bonyolítja, hogy Leclerc az utolsó körben levágta a pályát - végül 5 másodperces büntetést kapott érte.

Ezt azt jelenti, hogy Verstappen győzött Perez és Leclerc előtt, és megvan a második világbajnoki címe, Ocon a negyedik, Hamilton az ötödik lett, rajtuk kívül Vettel, Russell, Alonso, Latifi és Norris szerzett pontot, mivel teljes pontszámot osztottak.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Max Verstappen 28 3:01'44.004 53.582 25 2 Sergio Perez 28 3:02'11.070 27.066 27.066 53.449 18 3 Charles Leclerc 28 3:02'15.767 31.763 4.697 53.427 15