Bottas győzött Törökországban, Verstappen átvette a vezetést a pontversenyben!

A Török Nagydíj időmérő edzésén hiába volt Lewis Hamilton a leggyorsabb, a motorcseréje miatt csak a 11. helyről rajtolhatott a brit a nedves pályán induló versenyen, az első három rajtsort pedig Bottas, Verstappen, Leclerc, Gasly, Alonso és Perez foglalhatta el.

A rajtnál Alonso ért össze Gaslyval, ami miatt a spanyol megpördült és visszaesett a mezőny végére, és a nehéz körülmények között Latifi hibázott, Alonso pedig Schumacherrel ért össze, így folyamatosan változtak a helyezések a mezőny vége felé. Az incidensekért Gasly és Alonso is 5-5 másodperces büntetést kapott.

Bottas megtartotta a vezetést, mögötte Verstappen, Leclerc, Perez, Gasly és Norris következett, Hamilton pedig Vettel megelőzése után Cunodát támadta a nyolcadik pozícióért, amikor még csak 4 kör telt el a versenyből.

Hamilton a 8. körben egy szép manőverrel tudta megelőzni Cunodát, ezzel feljött a nyolcadik helyre, egy körrel később pedig Strollt is meg tudta előzni. Az élen Bottas előnye 2 másodperc volt Verstappen előtt, Sainz pedig gyorsan szedte "áldozatait" és a rajtrács végéről rajtolva már a 11. helyen állt.

Hamilton Norrist és Gaslyt is megelőzte, így az ötödik helyen haladt, Sainz pedig Vettelt előzte meg, és egy kicsit össze is értek, mivel megcsúszott a spanyol pilóta autója. Eközben Bottas növelni tudta az előnyét az élen, ami már közel 4 másodperces volt.

Verstappen a következő körökben a gázra lépett, és 2,5 másodpercesre csökkentette a hátrányát, míg a pályán összességében Hamilton volt a leggyorsabb, aki a 4. helyen álló Perezhez képest lopta a távolságot.

A mezőnyből először Ricciardo jött ki a friss intermediate gumikért, Cunoda pedig a 9-es kanyarnál hibázott, és visszaesett a 13. helyre. A futam fele körül kicsit még nedvesebb lett a pálya, Bottas pedig újra 4 másodperc körüli előnyre tett szert, Hamilton pedig Perezt támadta.

A következő körökben többen is a kiállás mellett döntöttek, az élmezőnyből Leclerc és Hamilton döntött úgy, hogy kint marad a pályán, így az állás 17 körrel a verseny vége előtt Leclerc, Bottas, Verstappen, Hamilton, Perez, Gasly volt. Vettel bepróbálkozott a slickkel, viszont nem jött be a próbálkozása, ezért vissza is jött az intermediate-ért.

Bottas a pályán megelőzte Leclerc-t, aki ezután kijött a bokszba, és a negyedik helyre jött vissza, így az állás Bottas, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Perez, Gasly volt 11 körrel a futam vége előtt.

Az 51. körben aztán Hamilton bejött a friss intermediate gumikért, és az ötödik helyre jött vissza. Leclerc szenvedett a futam vége felé, emiatt Perez megelőzte, Hamilton pedig keményen támadta őt a negyedik pozícióért.

Az előzés nem jött össze, ráadásul Gasly és Norris is közel került a hétszeres világbajnokhoz, viszont előzniük nem sikerült, így a sorrend változatlan maradt. Bottas győzött Verstappen és Perez előtt, majd Leclerc, Hamilton, Gasly, Norris, Sainz, Stroll és Ocon következett a top 10-ben.

Ennek következtében Verstappen 6 pontos előnyre tett szert az egyéni pontversenyben, a leggyorsabb körért járó pontot pedig Bottas gyűjtötte be, aki legutóbb a 2020-as Orosz Nagydíjon tudott győzni. A szezon két hét múlva Austinban fog folytatódni.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Valtteri Bottas 58 1:31'04.103 26 2 Max Verstappen 58 1:31'18.687 14.584 14.584 18 3 Sergio Perez 58 1:31'37.574 33.471 18.887 15

