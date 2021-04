Verstappen nyerte a kaotikus imolai F1-es futamot Hamilton előtt, Norris is dobogón!

A szombati időmérőn Lewis Hamilton szerezte meg a pole-pozíciót, de Sergio Perez és Max Verstappen is nagyon közel volt a hétszeres világbajnok idejéhez. Az első három sorba még Leclerc, Gasly és Ricciardo fért be, Vettel pedig csak a bokszból rajtolhatott a vizes pályán, mivel az Aston nem végzett időben a kocsi előkészítésével.

A mezőny nagy része az intermediate keveréken rajtolt, mindössze Gasly, Ocon és a két Haas-pilóta választotta a teljesen esős keveréket. Leclerc már a felvezető körön megpördült, tehát egy rendkívül izgalmas futamra számíthattunk Imolában.

Verstappen kiválóan kapta el a rajtot, majd kemény csatát vívott Hamiltonnal, össze is értek, de mindketten folytatni tudták a versenyt. Rengeteg megpördülést és pályaelhagyást láthattunk már az első körben is, a futam első kiesője pedig Latifi volt, aki Mazepinnel ért össze.

A safety car mögött Verstappen, Hamilton, Leclerc, Perez, Ricciardo, Gasly, Stroll, Sainz, Norris, Bottas volt a pontszerzők sorrendje, Cunoda pedig a mezőny végéről indulva már a 14. pozícióban haladt, miközben Hamiltonnal azt közölték, hogy kissé megsérült az első szárnya.

A safety car mögött Mick Schumacher gumimelegítés közben pördült meg, így a fiatal német elvesztette az első szárnyát, emiatt ki kellett látogatnia a bokszba. A safety car a 6. kör végén ment ki a mezőny előtt, majd jött az újraindítás.

Az újraindításnál Hamilton támadni tudta Verstappent, de a holland visszaverte a támadást, majd a top-5 helyezett kissé elszakadt egymástól. Eközben a középmezőnyben folyamatosan előzéseket láttunk, Norris feljött a hatodik helyre, Sainz a 7. helyen állt, Gasly pedig nem igazán tudta tartani a többiek tempóját a teljesen esős gumikon, ezért miután sok pozíciót vesztett, kijött az átmeneti esőgumikért.

Perez a negyedik helyen állva kapott egy 10 másodperces büntetést, amiért a safety car alatt a kicsúszását követően visszavette a pozícióját, amit nem tehetett volna meg a szabályok szerint. Sainz többször is a kavicságyba csúszott, viszont tartani tudta a hetedik helyét.

A 17. körben a McLaren pilótái helyet cseréltek: Norris azt mondta a rádión, hogy tiszta levegőben jobban tudna menni, Ricciardo pedig maga elé engedte brit csapattársát, aki ezzel feljött az ötödik helyre, pár körrel később pedig már több mint 5 másodperc volt a különbség közöttük.

20 kör után a pontszerzők állása Verstappen, Hamilton, Leclerc, Perez, Norris, Ricciardo, Sainz, Stroll, Bottas, Russell volt, a vezető páros között 4-5 másodperc volt a különbség, a leggyorsabb kört pedig ekkor Perez futotta meg.

A mezőnyben elsőként Schumacher és Vettel kockáztatta be a slick gumikat, viszont a kockáztatás nem jött be, jóval gyengébb köröket futottak, mint az intermediate-en körözők - emellett egy 10 másodperces stop/go büntetést is kapott Vettel, amiért az Aston nem végzett időben a kocsijával a rajt előtt.

Eközben Hamilton 2 másodpercen belülre került Verstappenhez képest, Sainz pedig átvette a hatodik pozíciót Ricciardótól. A 28. körben reagált is a helyzetre a Red Bull, Verstappen bejött a közepes keverékért, a 29. körben pedig Hamilton is követte a példáját - végül Hamilton 4 másodperccel Verstappen mögé jött vissza, és a kiállása sem sikerült tökéletesre.

A 30. körben már mindenki slickeken körözött, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris, Perez, Sainz, Ricciardo, Bottas, Stroll, Russell volt a top-10 sorrendje, Perez teljesítette a büntetését, így került Norris mögé.

A 31. körben Hamilton kicsúszott a pályáról, és bár vissza tudott térni a pályára, rengeteg pozíciót vesztett. Nem sokkal később azt láthattuk, hogy Bottas és Russell autója is a kavicságyban hevert - mint később kiderült, Russell próbálta megelőzni a finnt, de a füvön megcsúszott, így kiütötte Bottast - a baleset után piros zászlóval félbeszakították a versenyt.

A verseny guruló rajttal folytatódott, az állás pedig Verstappen, Leclerc, Norris, Perez, Sainz, Ricciardo, Stroll, Hamilton, Cunoda, Räikkönen volt - a veterán finn a safety car mögött pördült meg, a holland pedig kis híján szintén ekkor vesztette el a vezető pozícióját.

Az újraindításnál Norris megelőzte Leclerc-t, Cunoda pedig kicsúszott, és a 15. helyig esett vissza. A 38. körben Perez pörgött meg, ezzel a negyedik helyről a 15. pozícióig csúszott vissza, míg Verstappen az élen futotta a leggyorsabb köröket, Hamilton pedig Stroll megelőzésével feljött a hatodik helyre.

Nem sokkal később Hamilton begyűjtötte a következő "áldozatát" is, Ricciardót is megelőzte, így más az ötödik pozícióban haladt. Perez Vettellel csatázott keményen, az első próbálkozása nem jött be, a második már igen, ezzel feljött a 12. helyre.

Az 50. körben Hamiltonnak sikerült megelőznie Sainzot is, és már csak Norris és Leclerc választotta el Verstappentől. Leclerc az 55. körig tudta visszaverni Hamilton támadásait, a hétszeres világbajnok így már a harmadik helyen haladt és egy másodperc választotta el Norristól.

4 körrel a verseny vége előtt Hamilton megelőzte Norrist is, így a pontszerzők állása Verstappen, Hamilton, Norris, Leclerc, Sainz, Ricciardo, Stroll, Gasly, Räikkönen, Ocon volt.

Az utolsó körökben Mazepin megforgott, Vettelnek fel kellett adnia a versenyt, így végül 16-an értek célba. Az utolsó körökben már nem változott a pontszerzők sorrendje, a leggyorsabb kört Hamilton futotta meg, így 1 pontos előnnyel várhatja a Portugál Nagydíjat a brit.

