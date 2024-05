Egy tizeden belül a top 3 Imolában, Perez a Q2-ben, Alonso a Q1-ben búcsúzott!

A harmadik szabadedzés után nagyon nehéz lett volna megtippelni, hogy mi lesz az időmérőn, ugyanis a két McLaren zárt az élen, de nem lehetett leírni a Ferrarit sem, a Red Bull pedig többször is tudott fordítani látszólag bukott helyzetből.

Fernando Alonso időmérőn való részvétele a nagy bukása után (videó itt) sokáig kérdéses volt, azonban a Q1 elején a csapat megerősítette, hogy rendbe tudták hozni a spanyol autóját, aki így pályára mehetett.

Albonnak és Norrisnak is nagyot kellett korrigálnia, Norris viszont így is az élre tudott állni a Q1 elején egy 1:16.1-es idővel a lágy gumikon, majd Verstappen vette át a vezetést 1:16.0-val, szintén a piros oldalfalú keveréken. A holland előnye is csak átmeneti volt, Piastri 1:15.9-cel vette át a vezetést.

A mezőnyben egyedül a két Ferrari volt kint közepes gumikon, de így is ott voltak a negyedik és hatodik helyen, Norris javított és az élre ugrott, Sargeant pedig a 7-es kanyarnál futott le a pályáról, pár másodpercre sárga zászlót okozva.

Alonso is nagyot hibázott, és nem lehetett nyugodt a kétszeres világbajnok, hiszen a Q1 vége előtt 5 perccel a csak a 16. helyen állt, rajta kívül Hülkenberg, Csou, Albon és Sargeant állt a kiesőzónában.

Albon a többiek előtt teljesítette utolsó gyorskörét, amivel ideiglenesen a 12. helyre jött fel, de a McLareneken és Russellen kívül még mindenki kijött a pályára, hogy megpróbáljon javítani.

Végül Verstappen zárt az élen a Q1-ben, de meglepetésre Hülkenberg a harmadik, Cunoda a negyedik helyen ment tovább, Leclerc pedig a közepes gumikon is a második lett. Búcsúzott Bottas, Sargeant, Csou, Magnussen és Alonso is, Hamilton pedig 22 ezreddel kerülte el a kiesést.

Néhány csapattárs között nagy volt a különbség: Magnussen 1 másodpercet kapott Hülkenbergtől, Alonso pedig ezúttal több mint 4 tizedet kapott a 13. helyen továbbjutó Strolltól. Magnussen kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az utolsó körén feltarthatta őt Piastri.

A Q2 elején rögtön nagyot gurított Verstappen, 1:15.3-as idővel állt az élre, de ekkor még a Ferrarik és a McLarenek nem rendelkeztek mért körrel. Aztán jött Leclerc 1:15.3-as ideje, Cunoda pedig feljött a második helyre, így Verstappen a harmadik pozícióba csúszott, de csak 58 ezred volt a lemaradása, míg Piastrié a negyedik helyen 79 ezred.

A Q2 felénél tehát Leclerc, Cunoda, Verstappen, Piastri, Norris volt a top 5 sorrendje, a kiesők között pedig Russell, Gasly, Ocon, Stroll és Albon állt, Hamilton pedig a tizedik volt.

Albon a Q1-hez hasonlóan egyedül ment a pályára, és bár csak 3 ezreddel maradt el Hamilton idejétől, ez csak a 12. pozícióra volt elő, így az első biztos kiesőnk már meg is volt, majd jött a tűzijáték.

A Q2 végén egyedül Cunoda maradt a bokszban, Verstappen pedig végül 1:15.1-gyel behúzta a második szakaszt Leclerc és Cunoda előtt. Ricciardo a tizedik helyen jutott tovább, Perez pedig 15 ezreddel maradt el az ausztrál idejétől, így kiesett, rajta kívül pedig Ocon, Stroll, Albon és Gasly számára ért véget a kvalifikáció.

Perez a Q2-ben több mint 5 tizedet kapott Verstappentől, Ocon és Gasly között is közel 5 tized volt a különbség, miután Gasly gyorskörét törölték, a legjobb 10 közé pedig a két Ferrari, a két McLaren, a két RB, a két Mercedes, illetve Hülkenberg és Verstappen jutott.

A Q3-ban Verstappen egy nagyon erős, 1:14.8-as idővel kezdett, Norrist 73 ezreddel, Leclerc-t pedig másfél tizeddel előzte meg, majd Piastri, Sainz, Russell, Cunoda és Hamilton jött, Hülkenberg és Ricciardo pedig később jött ki a pályára.

A Q3 végén Verstappen 1:14.7-et ment, pedig mindkét McLaren egy tizeden belülre végzett hozzá képest: Piastri 74, Norris 91 ezreddel maradt el a hollandtól. Leclerc a negyedik, Sainz az ötödik lett.

A Q3 második felében végzett Russell, Cunoda, Hamilton, Ricciardo és Hülkenberg, végül az első 6 végzett 5 tizeden belül a pole-t szerző háromszoros világbajnokhoz, akinek ez a 7. rajtelsősége idén a 7 próbálkozásból.

A Forma-1-es Emilia-Romagna Nagydíjat magyar idő szerint 15 órától fogják rendezni, vasárnap pedig F3-as és F2-es főfutamot is rendeznek, előbbit 8:30-tól, utóbbit 10 órától – minden versenyt élőben közvetít az M4 Sport.