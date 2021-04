Hamilton a pole-ban Imolában Perez és Verstappen előtt, egy tizeden belül a top-3!

Meglehetősen érdekes körülmények között indult az Emilia-Romagna Nagydíj időmérő edzése, ugyanis nem sokkal a kvalifikáció kezdete előtt egy kis eső is esett, a levegő hőmérséklete pedig mindössze 12 fokos volt a vezetési szempontból nagy kihívást jelentő imolai pályán.

A három szabadedzésből kettőt Valtteri Bottas, egyet pedig Max Verstappen húzott be, az időmérőn pedig a Haas két pilótája kezdte meg a körözést, közülük Schumacher volt a gyorsabb első nekifutásra, majd érkeztek a versenyképesebb körök is.

Azonban már a Q1 elején piros zászló következett, ugyanis Cunoda falnak csapta az AlphaTaurit, így az első biztos kiesőnk már 12 perccel a Q1 vége előtt megvolt – szerencsére a fiatal japánnak nem esett baja, de a kocsi hátulja rendesen összetört.

A piros zászlós szakasz után már érkeztek a valóban erős köridők, Bottas állt az élre egy 1:14.6-os idővel, majd Hamilton, Norris, Verstappen és Perez következett, a kiesőzónában pedig Cunoda mellett a két Haas és a két Williams állt, amikor már csak pár perc volt hátra a Q1-ből, de a két Alfa Romeo sem lehetett nyugodt.

Végül a két Alfa Romeo és a két Haas esett ki, a sorrend Räikkönen, Giovinazzi, Schumacher, Mazepin, Cunoda volt, Alonso pedig a 15. helyen jutott tovább. Később láthattuk, hogy Mazepin és Giovinazzi kakaskodott a Q1 végén, az olasz egyáltalán nem volt elégedett az orosz viselkedésével.

Helyezés Versenyző Autó Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Valtteri Bottas Mercedes 9 1'14.672 236.667 2 Lewis Hamilton Mercedes 10 1'14.823 0.151 0.151 236.189 3 Lando Norris McLaren 6 1'15.009 0.337 0.186 235.603

A Q2 elején Hamilton állt az élre, viszont Verstappen is egy tizedmásodpercen belül volt a hétszeres világbajnokhoz képest. Több köridőt is töröltek a pályaelhagyások miatt, többek között Vettelnek is újra kellett próbálkoznia.

A Q2 felénél már Norris állt az élen a lágy gumival, míg a két Mercedes és Bottas a közepessel volt kint, Leclerc a lággyal volt negyedik, és Vettel volt az egyetlen, aki még nem „pótolta” a pályaelhagyás miatt törölt körét. Vettelen kívül ekkor Ricciardo, a két Alpine és Latifi állt kieső helyen, de nagyon kis különbségek voltak az idők között.

A német versenyző végül akkor teljesítette a körét, amikor senki nem volt a pályán, az ideje pedig a 13. helyre volt elég. Rajta kívül Sainz, Russell, Latifi és Alonso esett ki a rendkívül szoros mezőnyben, így izgalmas Q3-ra számíthattunk.

Helyezés Versenyző Autó Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Sergio Perez Red Bull 12 1'14.716 236.527 2 Lando Norris McLaren 9 1'14.718 0.002 0.002 236.521 3 Charles Leclerc Ferrari 13 1'14.808 0.092 0.090 236.236

A Q3-at Hamilton kezdte a legjobban egy 1:14.4-es idővel, Verstappen 91 ezredre volt a brittől, majd Perez, Norris, Leclerc és Bottas következett - a hat versenyző 6 tizedmásodpercen belül volt egymáshoz képest.

Bár Hamilton nem tudott javítani az utolsó körén, így is megszerezte a pole-t Perez és Verstappen előtt - a top-3-at kevesebb mint egy tized választotta el egymástól. A további sorrend: Leclerc, Gasly, Ricciardo, Norris, Bottas, Ocon, Stroll volt - Norris egy tizeden belül lehetett volna Hamiltonhoz képest, de törölték az idejét.

