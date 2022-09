Verstappen nyerte a Holland Nagydíjat, Hamilton az élen is állt, de végül nem állt dobogóra!

A Holland Nagydíjon a hazai pilóta, Max Verstappen rajtolhatott az élről, őt a két Ferrari követte Leclerc, Sainz sorrendben, majd Hamilton, Perez, Russell, Norris és Schumacher következett. A top 5-ből csak Hamilton voksolt a közepes gumikra, a többiek a lágyak mellett döntöttek.

A rajtnál Verstappen az élen tudott maradni, Leclerc a második helyen haladt, Sainzot pedig Hamilton támadta, kicsit össze is értek, de nem változott a sorrend kettejük közt. Perez az ötödik pozícióban maradt, Norris megelőzte Russellt, Stroll két, Ocon három helyet tudott javítani.

A 2. körben az borzolta a kedélyeket, hogy Magnussen csúszott meg, a kavicságyba sodródott, majd a falhoz is hozzáért, de folytatni tudta a versenyt, és a koccanás ellenére is azt mondta, hogy rendben van az autója.

Schumacher mögött valóságos vonat képződött, míg Hamilton Sainzot támadta a harmadik pozícióért. A másik mercedeses, George Russell visszaelőzte Norrist, újra a 6. helyen haladt.

Leclerc folyamatosan a leggyorsabb volt az első szektorban, de így sem tudott 1,5 másodpercnél közelebb kerülni Verstappenhez a verseny 10. köréhez érve. Nem úgy Alonso, aki előbb Gaslyt, majd Cunodát előzte meg, ezzel feljött a 11. helyre.

A bokszkiállások sorát Vettel, Gasly és Ricciardo nyitotta meg, Norrisszal pedig közölték, hogy a lágy gumi jobban kopik, mint amire számítottak. Hamilton még mindig DRS-sel támadta Sainzot, de sikertelenül.

Sainz és Perez a 15. körben jött ki, előbbi kiállása 12,7 másodpercesre sikeredett, így a középmezőnybe csúszott vissza – mint kiderült, azért volt lassú a kiállás, mert későn hozták ki a bal hátsó gumit.

Mick Schumacher is kint járt, majd kemény, de fair csatában megelőzte Vettelt. A 17. körre már 5 másodperces volt Verstappen előnye, Leclerc be is jött a bokszba, vele tartott Norris is. Leclerc Sainzhoz hasonlóan közepes gumikat kapott, Norris pedig keményet.

Egy körrel később Verstappen is kijött a közepes gumikért, és Leclerc elé jött vissza szűk 5 másodperces előnnyel. A futam harmadához érve a kiállás nélkül álló Hamilton és Russell vezetett, mögöttük Verstappen, Leclerc, Perez, Sainz, Norris, Stroll, Alonso és Ocon állt, de a holland nagy sebességgel közeledett a Mercedes párosára.

A 28. körben Verstappen meg is előzte Russellt, feljött a második helyre és megfutotta a leggyorsabb kört, és Hamilton is csak 3 másodpercre volt tőle. A Mercedes nem várta meg az újabb előzést, a 30. körben behozták az idősebb britet, aki az ötödik helyre, Perez és Sainz közé jött vissza.

2 körrel később Russell is bejött, az ötödik helyre, Hamilton mögé és Sainz elé jött vissza, csapattársához hasonlóan kemény gumikat kapott. Eközben a pályán Hamilton volt a leggyorsabb, aki rögtön hozott egy másodpercet Perezen.

A futam feléhez érve Hamilton keményen támadta Perezt, majd meg is előzte a mexikóit, ekkor viszont Vettel jött ki a csatázó páros elé, a német nem figyelt eléggé, amiből majdnem Checo jött ki jól, de Hamilton meg tudta tartani a pozícióját.

A csatának köszönhetően Russell gyorsan felzárkózott Perezre, és az előzés is gyorsan ment, így az állás a pontszerző helyeken Verstappen, Leclerc, Hamilton, Russell, Perez, Sainz, Norris, Alonso, Ocon, Cunoda volt a 40. körben.

Perez a 41. körben kijött a bokszba, a 43.-ban pedig megfutotta a leggyorsabb kört. Ezt követően Cunoda színesítette a versenyt azzal, hogy előbb félreállt, mondván nincs megfelelően rögzítve a kereke, majd a csapata biztosította arról, hogy minden rendben. A japán ekkor már kicsatolta magát, visszajött a bokszba, hogy becsatolják, de utána sem stimmelt minden, ismét félreállt.

Cunoda kocsija miatt jött a VSC-s fázis, Norris, Alonso, Verstappen, Hamilton és Russell is kijött a bokszba, míg a kiállásaikat már a VSC előtt letudó Ferrarik nagyon rosszul jártak, a negyedik, illetve a hetedik helyre estek vissza, az állás Verstappen, Hamilton, Russell, Leclerc, Perez volt.

Az 55. körben Bottas alatt állt meg az autó, emiatt jött a safety car, Verstappen, Leclerc és Perez pedig rögtön kijött a bokszba, előbbi kettő versenyző a lágy, a mexikói a közepes keveréket választotta.

Kicsit később Russell is kijött a bokszba, az ütemezés miatt változott a sorrend, Hamilton, Verstappen, Russell, Leclerc, Perez, Sainz, Alonso, Norris, Ocon, Stroll volt az állás az újraindítás előtt, amikor még 12 kör volt hátra a futamból.

Hamilton nem taktikázott jól az újraindításnál, Verstappen rögtön el tudott menni mellette a lágyabb gumikon, és rögtön el is húzott a többiektől. Hamilton a közepeseken nem tudta feltartóztatni a lágyakon érkező Russellt, majd nagyon mérges rádióüzenetet küldött a csapatának a hétszeres világbajnok. Sainz Perez mellett ment el, így 8 körrel a leintés előtt a negyedik, ötödik helyen állt a két ferraris.

A 66. körben Leclerc is megelőzte Hamiltont, Sainz 5 másodperces büntetést kapott a veszélyes kiengedésért, miközben Perez keményen támadta őt, és a kavicságyba is le kellett hajtania a Red Bull pilótájának, hogy elkerülje az ütközést.

Verstappen tehát sima győzelmet aratott Zandvoortban Russell, Leclerc és Hamilton előtt, Sainz büntetése miatt Perez az ötödik, Alonso a hatodik, Norris a hetedik lett, Sainz a nyolcadik helyre csúszott vissza. Mellettük Ocon és Stroll szerzett még pontot.

A következő futamot jövő héten Monzában rendezik, Verstappen előnye pedig most már 100 pont feletti a legközelebbi üldözőihez képest.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Max Verstappen 72 - 26 2 George Russell 72 4.071 4.071 4.071 18 3 Charles Leclerc 72 10.929 10.929 6.858 15