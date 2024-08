Elképesztő Norris-dominancia a Holland Nagydíjon, dobogón a Ferrari!

Hollandiában tért vissza a háromhetes nyári szünet után a Forma-1, ahol az időmérőn Norris tudott dominálni, aki Verstappen, Piastri, Russell, Perez és Leclerc előtt tudta megszerezni a pole-t.

A rajtrács pedig az időmérő után is sokat módosult: Albont kizárták a szabálytalan padlólemeze miatt, pedig a nyolcadik helyről indulhatott volna, Hamilton 3 rajthelyes büntetést kapott Perez feltartása miatt, így 14., Magnussen kocsijának beállításain pedig az időmérő után változtattak, így a dán a bokszból rajtolt.

A mezőny jelentős része a közepes gumikra voksolt, Cunoda, Hamilton és Bottas választotta a lágyat, Magnussen pedig a kemény keverékkel rajtolt el a 15 órakor induló versenyen, így az egykiállásos stratégia tűnt a legvalószínűbbnek.

A McLarenek nem rajtoltak jól, így Verstappen vette át a vezetést, őt Norris, Russell és Piastri követte, Leclerc és Perez helyet cserélt, Gasly pedig 2 pozíciót javítva a hetedik helyre jött fel, Alonsót, Sainzot és Strollt megelőzve.

Verstappen az élen körülbelül 1-1,5 másodperces távolságban tudta tartani Norrist, így a brit nem tudott DRS-távolságon belül kerülni a hollandhoz képest, míg Russell hátránya a 10. kör környékére már 3 másodpercre nőtt Norris mögött.

Russell mögött szorosan jött Piastri, Leclerc és Perez is, Sainz pedig több próbálkozás után belső íven tudott elmenni Gasly mellett, így feljött a hetedik helyre. Hamilton a 14. körben tudta maga mögé utasítani Strollt, így pontszerző helyre jött fel.

A 14. körben Norris is benézett 1 másodpercen belülre Verstappenhez képest, a Red Bull versenyzője pedig panaszkodott is arra, hogy nem tud befordulni a 10-es kanyarban – úgy tűnt, kettejük harca lesz ez a győzelemért, hiszen Russellék egyre messzebb voltak tőlük.

Hamilton Alonsót is megelőzve a kilencedik helyre jött fel, az élen pedig kemény küzdelem vette kezdetét Verstappen és Norris között, a brit nagyon megérkezett a hollandra, utóbbi pedig a tapadás hiányára panaszkodott.

A 18. kör elején Norris egy sima előzéssel át is vette a vezetést, a holland pedig egy ideig közel tudott maradni riválisához, de aztán 1 másodperc felettire nőtt a kettejük között különbség, míg Norris a rádióban jelentette, úgy érzi, mintha egy kicsit beesne a fékpedál, de ezt a csapat és a pilóta is a felerősödő szélnek tulajdonította.

Norris a következő körökben elkezdett nagymértékben elnyúlni a mezőnytől, Verstappen hátránya már 3,6, Russellé pedig 10 másodperc volt, Verstappen pedig azt mondta a rádióban, hogy a kocsi nem reagál az inputjaira.

Hamilton pedig a pontszerzők között elsőként, a 24. körben jött ki, majd érkezett a Piastrit hosszú időn keresztül támadó Leclerc, aki kemény gumikat kapott. Egy körrel később Russell is kijött, a kiállása nem sikerült tökéletesen, így a brit Leclerc mögé csúszott vissza, kettejük között pedig még ott volt Alonso is. Piastri más stratégiát választott, ő kint maradt a pályán.

Verstappen a 28. körben jött ki és jött vissza Leclerc elé, így az élmezőnyből még a két McLaren, Perez és Sainz volt kint az első etapján. A McLaren rögtön reagált Norrisszal Verstappen kiállására, a kiállások után pedig 5 másodperc maradt a kettejük közti különbség.

Perez kiállása is lassúra sikerült, egy körrel később Sainz is bejött a bokszba, így már csak Piastri, Gasly és Alonso nyúzta a rajtgumijait, az állás pedig Piastri, Norris, Verstappen, Leclerc, Russell, Gasly, Alonso, Perez, Sainz, Hamilton volt a pontszerző helyeken.

Norris a 33. körben megfutotta a verseny leggyorsabb körét, és Verstappen már közel 7 másodpercre volt tőle, Piastri pedig e kör végén jött be a bokszba, és az ötödik helyre, Russell mögé jött vissza a pályára.

A verseny feléhez érve Norris, Verstappen, Leclerc, Russell, Piastri, Perez, Sainz, Hamilton, Hülkenberg, Magnussen volt a sorrend, és ekkor Piastri volt a leggyorsabb a pályán, aki pár kör alatt a 4 másodperces hátrányát 2 másodperc alá csökkentette Russellhez képest.

Stroll bokszutcai gyorshajtás miatt kapott 5 másodperces büntetést, Piastri pedig 33 körrel a vége előtt nagyon megérkezett Russellre, és az 1-es kanyarnál a külső ívről meg is tudta előzni a Mercedes pilótáját.

A középmezőnyben elképesztő csatát láthattunk számos résztvevővel, Magnussen pár méter alatt vesztett négy pozíciót, a kialakuló helyzet kapcsán pedig Albon azt mondta, hogy ez nagyon veszélyes volt.

Piastri Leclerc-re is elkezdett keményen közeledni, és sikerült is 1 másodpercen belülre kerülnie a monacóihoz képest, Sainz pedig Perezt támadta, és a támadása folyamán egy kicsit a pályáról is lefutott.

26 körrel a leintés előtt Sainz előzte meg Perezt a hatodik helyért, Piastri pedig már támadta Leclerc-t a harmadik pozícióért. Hamilton elkezdett közeledni Perezhez, de inkább kihasználta, hogy „ingyen” teljesíthet kiállást: lágy gumikat kapott a brit.

Hamilton meg is futotta a leggyorsabb kört a friss gumikon, Piastri viszont kicsit megtorpant, és a lemaradása 1,5 másodperc felettire nőtt Leclerc-hez képest, míg Sainz már DRS-távolságon belül volt Russellhez képest.

Russell aztán kijött a bokszba, így a hetedik helyre, Perez és Hamilton közé jött vissza, és lágy abroncsokat kapott. Piastri azt jelentette a rádión, hogy nem tökéletesek a gumijai, de ki fogják bírni a végéig – az ausztrál 9 körrel volt frissebb gumikon, mint az előtte autózó Leclerc.

Az utolsó 12 körbe érve Gasly egy remek manőverrel előzte meg a 45 körös gumikon lévő Hülkenberget, így az állás Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz, Perez, Russell, Hamilton, Gasly, Hülkenberg volt – Alonso viszont csak szűk 2 másodpercre volt a Haas pilótájától.

Amikor már csak 7 kör volt hátra, Norris előnye 19 másodpercre nőtt, Piastri pedig továbbra sem talált fogást Leclerc-en. Perezhez közeledtek a Mercedesek, de nem elég nagy mértékben, Alonso pedig átvette a tizedik pozíciót Hülkenbergtől.

A futamot tehát 20 másodperc feletti előnnyel Norris nyerte Verstappen és Leclerc előtt, Piastri pedig közel futott be a ferraris mögött, azonban nem volt igazi előzési lehetősége a futam hajrájában, így a negyedik hellyel kellett beérnie.

Sainz az ötödik, Perez a hatodik lett, majd a két Mercedes-pilóta jött Russell, Hamilton sorrendben, míg Gasly 2, Alonso 1 ponttal gazdagodott, Hülkenberg pedig 55 körös gumikon ért célba a 11. helyen, őt Ricciardo követte. A leggyorsabb körért járó pontot Norris zsebelte be az utolsó körben.

A Forma-1 szezonja jövő héten Monzában folytatódik, Verstappen előnye pedig 78 pontról 70-re csökkent Norris előtt az egyéni bajnokságban. A konstruktőrök között még szorosabb az állás, 42 pont helyett 30 egység már csak a differencia.