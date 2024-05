7 tized döntött Max Verstappen és Lando Norris között az Emilia-Romagna Nagydíjon!

Az Emilia-Romagna Nagydíj napos időben, magyar idő szerint 15 órakor vette kezdetét, és csak 10 százalék volt az esély arra, hogy el fog eredni az eső. A futam előtt közvetlenül Vettel hajtotta meg Senna utolsó futamgyőztes F1-es gépét – videó itt!

Az élről Verstappen indulhatott, Piastri a 3 helyes büntetése miatt az 5. helyről indult, a holland és az ausztrál között pedig Norris, Leclerc és Sainz várta a lámpák kialvását.

A két Mercedes a hatodik és a nyolcadik, a két RB a hetedik és a kilencedik rajthelyet foglalta el, a Mercedesnél Russell, az RB-nél Cunoda indulhatott előkelőbb helyről. Perez a 11. pozícióból indult, Alonso pedig a 19. helye után megszegte a parc fermé szabályokat, ezért a bokszutcából rajtolt.

A top 10-ből mindenki a közepes gumikat választotta, Perez a kemény, Alonso pedig a lágy abroncsokkal próbált minél előrébb kerülni a rosszul sikerült kvalifikációjukat követően.

Norris jól kapta el a rajtot, de nem tudta megelőzni Verstappent, a holland maradt az élen, majd jött Leclerc, Sainz, Piastri, Russell és Hamilton, míg Hülkenberg a nyolcadik helyre jött fel, Cunoda a kilencedikre esett vissza, a pontszerző pozíciókat Perez zárta.

Verstappen lépésről lépésre kezdett elnyúlni Norristól, Norris pedig körülbelül 1,5 másodperces távolságot tartott Leclerc-től. Sainzot Piastri támadta folyamatosan, Alonso pedig azt követően, hogy beragadt Sargeant mögé, már a futam elején kijött a kemény keverékért.

Albon is korán kijött, viszont az egyik gumiját nem tették fel megfelelően, emiatt ismét ki kellett jönnie a bokszba, és körhátrányba is került a brit-thai, ráadásul 10 másodperces büntetést is kapott. A középmezőnyből is sokan a korai kiállásra voksoltak, Cunoda pedig ennek köszönhetően nyert pályapozíciót Hülkenberggel szemben.

Verstappen előnye a 20. körre már közel 6 másodpercesre nőtt, csapattársa, Perez pedig a nyolcadik helyen csúszott a kavicságyba, ezért közel tudott kerülni hozzá Stroll. Piastri továbbra is közel volt Sainzhoz, de igazán támadni nem tudta.

Az élmezőnyben Russell döntött először a kiállás mellett, a brit a 22. körben jött ki, egy körrel később Norris is kijött, aki közvetlenül Perez mögé jött vissza, és a célegyenes végén megelőzte a mexikóit.

Verstappen fekete-fehér zászlót kapott a pályaelhagyásai miatt, majd bejött a bokszba, ahogy Piastri is. A holland 4,5 másodperccel jött vissza Norris elé, viszont vigyáznia kellett, mert egy újabb pályaelhagyásért már büntetést járt volna.

Leclerc a 26. körben Perez mögé és Piastri elé jött be, viszont ekkor az ausztrál volt a leggyorsabb a pályán. Leclerc és Piastri is meg tudta előzni Perezt a következő körben, míg Hamilton 4-5 másodpercet bukott azzal, hogy a kavicságyba csúszott.

A 27. körben Sainz és Hamilton is kereket cserélt, így az élmezőnyből már mindenki túl volt az első kiállásán, ekkor az állás Verstappen, Norris, Leclerc, Piastri, Perez, Sainz, Russell, Stroll, Hamilton, Magnussen volt – Perez, Stroll és Magnussen nem volt még kint cserélni.

Sainz is átverekedte magát Perezen, de ekkor már több mint 6 másodpercre volt Piastról, míg Piastrit a másik ferraris, Leclerc mögött haladt DRS-távolságon belül. Az élen Verstappen 6,5 másodpercre növelte az előnyét a futam feléhez közeledve.

Russell és Hamilton is megelőzte Perezt, Norris pedig azt kérdezte, miért lassabb, mint a mögötte érkezők, és nem nyugtatta meg az a válasz sem, hogy Leclerc és Piastri jobban elhasználja a gumijait, mint ő – Verstappentől ekkor 6, Leclerc-től pedig 3 másodpercre volt.

Perez a 38. körben jött be a bokszba, és vele tartott Stroll és Magnussen is, a mexikói pedig a 11. helyre jött vissza. A kiállások után Cunoda, Hülkenberg és Ricciardo jött fel az utolsó három pontszerző helyre.

A mexikói a két RB-t és Hülkenberget is megelőzte, így feljött a nyolcadik helyre, Leclerc pedig elkezdett komolyan közeledni Norrishoz, és sikerült leszakítania magáról Piastrit. A monacói a 42. körben már 1 másodpercen belül volt Norrishoz képest.

Stroll Hülkenberg megelőzésével feljött a tizedik helyre, Norris pedig rákapcsolt és ismét 6 másodpercre csökkentette a Verstappen mögötti hátrányát, míg mögötte Leclerc hibázott és 2 másodpercre nőtt a lemaradása.

Miközben a Verstappen-Norris távolság 4,5 másodpercre csökkent, Verstappen azt jelentette a rádión, hogy nem működnek a gumijai. Leclerc ekkor már 3 másodpercre volt Norristól, így csak előre kellett koncentrálnia.

11 körrel a leintés előtt Russell jött ki a hatodik helyről, aki csak egy pozíciót vesztett ezzel a cserével, és meg is futotta a leggyorsabb kört a brit pilóta. Norris eközben már csak 2,5 másodpercre volt Verstappentől, akire rászóltak, hogy nem lépheti át a fehér vonalat, mert akkor jön a büntetés.

6 körrel a leintés előtt már csak 1,5 másodperc volt a különbség Verstappen és Norris között, viszont Norris kettő kisebb hibát is vétett, amivel kicsit vesztett a McLaren versenyzője.

Az utolsó előtti körben 1 másodpercre csökkent a távolság a holland és a brit között, az utolsó körben pedig nem nyithatta a DRS-t Norris, de már csak 7 tized volt közöttük. A leintésnél maradt ez a különbség, remek csata végén Verstappen győzött 725 ezredes előnnyel.

Dobogóra állhatott még Leclerc, a pontszerző helyeken pedig Piastri, Sainz, Hamilton, Russell, Perez, Stroll és Cunoda végzett. A leggyorsabb körért járó pontot Russell szerezte meg, a nap versenyzőjének pedig Norrist választották.

A győzelmével Verstappen 48 pontra növelte az előnyét a pontversenyben, Leclerc megelőzte Perezt, és már Norris is csak 6 pontra van a Red Bull pilótájától. A konstruktőrök között 56 egység a Red Bull előnye a Ferrari előtt, a McLaren pedig a harmadik helyen áll.

A Forma-1-es szezon jövő héten a Monacói Nagydíjjal folytatódik, majd egy hét szünetet követően a sorozat visszatér Észak-Amerikába, ahol a Kanadai Nagydíjra kerül sor.