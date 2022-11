Mercedes 1-2 a Brazil Nagydíjon, Alonso óriásit hajrázott!

A Brazil Nagydíjat a tegnapi sprinten aratott győzelme után George Russell várhatta az élről, mellőle Hamilton rajtolhatott. A második rajtsort a két Red Bull sajátította ki Verstappen, Perez sorrendben, majd Leclerc, Norris, Sainz, Magnussen és Vettel következett.

A top 10-ből Leclerc, Sainz és Magnussen választotta a közepes keveréket, a többiek a lágy gumikon rajtoltak. A Pirelli kétkiállásos stratégiára számított a 71 körös versenyen, esőre nem számíthattunk.

Russell rajtja jól sikerült, így meg tudta tartani a vezetést, Verstappen nem jött el tökéletesen, de a harmadik helyen ragadt, míg Norris szintén kiválóan rugaszkodott el, végül „csak” egy pozíciót nyert, feljött az 5. helyre.

A biztonsági autó nagyon korán bejött, miután Ricciardo meglökte Magnussent, majd a dán kocsija eltalálta a McLarent, így mindketten kiestek. Az állás így Russell, Hamilton, Verstappen, Perez, Norris, Leclerc, Sainz, Vettel, Gasly, Schumacher volt.

Az újraindításnál Russell az élen maradt, Hamilton és Verstappen viszont ütközött, és mindkét autó megsérült. A brit „csak” néhány pozíciót vesztett, a hollandnak viszont be kellett jönnie a bokszba egy szárnycserére. Az esetért Verstappen 5 másodperces büntetést kapott.

Kicsit hátrébb Norris és Leclerc akadt össze, a McLaren-pilóta a falba pöckölte a Ferrari versenyzőjét, és bár a becsapódás nem volt kicsi, ő is folytatni tudta a versenyt, de Leclerc-nek is be kellett jönnie a bokszba. A stewardok Norrist találták hibásnak, amiért 5 másodperces büntetés volt a „jutalma”.

Az ütközés után nem sokkal Hamilton már meg is kezdte a felzárkózást, és a 12. körre Russell, Perez, Sainz, Norris, Vettel, Hamilton, Gasly, Schumacher, Bottas, Stroll volt a sorrend.

Hamilton Norrist és Vettelt is megelőzte, ezzel feljött a negyedik helyre, Ocon pedig Stroll megelőzésével jött fel a top 10-be. A tervezett kiállások sorát Alonso nyitotta, a közepes gumikat tették fel neki.

Vettel Norrist, Bottas és Ocon Schumachert előzte meg, az élmezőnyből pedig Sainz jött ki először tervezetten a bokszba, és közepes gumikat kapott. A kiállása meglehetősen lassú volt, mivel egy sisakfóliát el kellett távolítania a szerelőknek a fékhűtőből, ami eltömítette azt.

A következő körökben Leclerc, Perez, Norris, Russell és Verstappen is bejött a bokszba, Norris és Verstappen az 5 másodperces büntetését is letöltötte. Így Hamilton vette át a vezetést, 10 másodperccel vezetett a közepes gumikon haladó Russell előtt.

Hamilton és Stroll nyújtotta nagyon hosszúra az első etapját, Hamilton végül a 30. körben jött ki, és közepes gumikat kapott, majd Stroll is követte a példáját. A top 10 állása így Russell, Perez, Sainz, Hamilton, Alonso, Bottas, Vettel, Ocon, Gasly, Norris volt.

A futam feléhez érve Sainz, Alonso és Gasly is teljesítette a második kiállását. Ekkor a friss közepes gumikon köröző Sainz volt a leggyorsabb, Hamilton pedig Perezhez közeledett folyamatosan.

A 45. körben Hamilton megelőzte Perezt, feljött a második helyre, Leclerc pedig harmadszor is kijött a bokszba, így a 14. pozícióba érkezett vissza. Ezt követően a Bottas, Vettel, Norris trió is kijött kerékcserére.

A 48. körben Perez és Ocon, a 49. körben Hamilton jött ki – a hétszeres világbajnok viszont kint akart maradni, azt mondta, jók a gumijai. A reagálásra azért lehetett szükség, mert Perez nagyon gyors volt a friss abroncsaival.

Russell és Verstappen is kint járt, így Russell, Sainz, Hamilton, Perez, Alonso, Bottas, Vettel, Leclerc, Ocon, Gasly volt a sorrend, Verstappen a 11. pozícióba jött vissza, és még 20 kör volt hátra a versenyből.

Norris technikai probléma miatt kiesett, emiatt jött a VSC-s fázis, amit Sainz és Alonso is kihasznált, és a kiállásuk után a negyedik, illetve kilencedik helyre jöttek vissza, Verstappen pedig közben a tizedik helyre jött fel.

Pár körrel később aztán jött a teljes biztonsági autós periódus, amely mögött Russell, Hamilton, Perez, Sainz, Bottas, Leclerc, Vettel, Ocon, Alonso, Verstappen volt a sorrend, és az újraindítás után még 12 kör maradt a futamból.

Alonso nagyot hajrázott, egy kör alatt a kilencedikről a hatodik helyre jött fel, Sainz pedig Perezt előzte meg a harmadik helyért, és a Mercedesek után eredt, amikor még 8 kör volt hátra a Brazil Nagydíjból.

Verstappen egyszerre előzte meg Bottas és Ocont és feljött a hetedik helyre, Leclerc pedig csapattársát követve megelőzte Perezt. A mexikói még hátrébb csúszott, Alonso és Verstappen is elment mellette.

Sainz nem tudta megközelíteni a két Mercedest, így a harmadik helyen futott be, Russell nyert, Hamilton második lett. Rajtuk kívül Leclerc, Alonso, Verstappen, Perez, Ocon, Bottas és Stroll szerzett pontot.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 George Russell 71 - 26 2 Lewis Hamilton 71 1.529 1.529 1.529 18 3 Carlos Sainz Jr. 71 4.051 4.051 2.522 15