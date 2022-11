Hihetetlen: Haas-pole Brazíliában az esős időmérőn!

Nedves pályán kezdődött a brazil időmérő edzés, amelyen a két Alpine kivételével mindenki rögtön a pályára ment, és minden pilóta a zöld oldalfalú intermediate abroncsokat tette fel.

Leclerc nyitott az élen, miközben az Alpine-ok is kijöttek a pályára, Verstappen pedig átvette a vezetést. A Q1 feléhez közeledve már Alonso állt az élen, a spanyolt Verstappen, Perez és Leclerc követte.

Nem sokkal később előkerültek a slick gumik, Gasly volt az „első fecske”, aki a második körében már gyorsabb volt az intermediate-es időknél, így sokan követték a példáját, de már csak 4 perc volt hátra.

Végül mindenki felrakta a lágy gumikat, folyamatosan változott a sorrend, végül Latifi, Csou, Bottas, Cunoda és Mick Schumacher búcsúzott, Ricciardo a 15., Sainz a 14. helyen ment tovább a Q2-be.

A Q1-es első helye után a Q2 elején is Norris állt az élre, mögötte Verstappen, Alonso és Albon érkezett, miközben a mezőny továbbra is a lágy keverékű gumikon körözött. Perez, Russell és Hamilton sem indított jól a második szakaszban.

7 perccel a Q2 vége előtt újra elkezdett esni az eső, ekkor Verstappen, Alonso, Leclerc volt az állás, míg a kiesőzónában Vettel, Ricciardo, Russell, Stroll és Hamilton állt.

Pár perccel a Q2 vége előtt még többen javítani tudtak, az utolsó 1-1,5 percben viszont már nem, így Albon, Gasly, Vettel, Ricciardo és Stroll búcsúzott, az élen pedig a Verstappen, Sainz, Leclerc trió végzett.

A Q3-ba tehát a két Red Bull, a két Ferrari, a két Mercedes, a két Alpine, illetve Magnussen és Norris jutott be, a pálya állapota pedig romlott a Q2-höz képest – Leclerc az intermediate gumikkal kezdett, a többiek a lágy keverékkel.

Az intermediate-es próbálkozás nem jött be, Leclerc nem is fejezte be a mért körét, bejött a bokszba a lágyakért. Az első kör után Magnussen vezetett, Verstappen, Russell, Norris és Sainz követte, majd Russell ragadt a kavicságyban, ezért jött a piros zászló.

A piros zászló alatt tovább esett az eső, így az újraindításnál egyedül Perez ment ki rögtön a pályára, ő is az intermediate gumikon. Hamar kiderült, hogy így már nem lehet javítani az eddigi időkön, így a megszakítás előtti sorrend vált a véglegessé.

Ezt azt jelenti, hogy Magnussen szerezte meg a pole-t a sprintfutamra, Verstappen a második, aztán Russell és Norris következik, mögöttük Sainz, Ocon, Alonso, Hamilton, Perez és Leclerc jön.

A Forma-1-es program szombaton a 16:30-kor induló második szabadedzéssel folytatódik, a sprintfutam pedig 20:30-kor veszi majd kezdetét, amit szokás szerint élőben közvetít az M4 Sport.

