Óriási: Bakuban is Leclerc-é a pole, öten is összetörték az autójukat!

Meglehetősen eseménydús szabadedzések után következett a Forma-1-es azeri időmérő edzés, ahol a Q1 elején Charles Leclerc vezette a hosszú autósort, majd az első autótörésre sem kellett sokat várni: Lance Stroll ment falnak az Astonnal a 15-ös kanyarnál, így piros zászló következett.

Pár perces megszakítás után folytatódhatott a Q1, és szinte rögtön kijött a teljes mezőny, és mindenki a lágy keverékre voksolt. Verstappen és Perez állt az élre, de nem mehetett tovább sokáig a Q1 megszakítás nélkül: Giovinazzi is falnak vágta a kocsiját, az olasz ugyanott dobta el, ahol korábban Stroll, és jött a piros zászló.

A két piros zászlós szakasz miatt ekkor már csak 9 perc volt hátra az első szakaszból, de csak 10 versenyzőnek volt mért ideje, két kieső kiléte pedig már biztos volt. Néhány perccel később már 18 versenyzőnek volt köridő a neve mellett, a kiesők között pedig Russell, Mazepin és Schumacher állt Strollon és Giovinazzin kívül.

Russell javítani tudott, így továbbjutott, csapattársa, Latifi viszont kiesett, ahogy Schumacher és Mazepin is. Hamilton volt a leggyorsabb az időmérő első szakaszában, a brit két tizeddel volt gyorsabb Verstappennél.

Helyezés Versenyző Autó Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Lewis Hamilton Mercedes 9 1'41.545 212.819 2 Max Verstappen Red Bull 8 1'41.760 0.215 0.215 212.370 3 Sergio Perez Red Bull 8 1'41.968 0.423 0.208 211.937

A Q2-ben Russellen kívül mindenki pályára ment, és ezúttal is a lágy keverékek kerültek elő. A szoros mezőnyben Perez állt az élre Leclerc és Sainz előtt, a két Mercedes pedig egy lassabb körrel kezdett. Ocon is izgalmas körön volt túl, hiszen kicsit a falhoz is hozzáért a körében.

Hamilton a második körével bejött a második helyre, mindössze 4 ezredmásodperc választotta el Bottastól. Nem sokkal később Verstappen állt az élre, de 1 századon belül maradt így is a top 3.

Másfél perccel a Q2 vége előtt Ricciardo is a falnak ment: az ausztrál a 3-as kanyart nem tudta bevenni. Mivel ezt követően már nem indult újra a szakasz, Vettel, Ocon, Ricciardo, Räikkönen és Russell esett ki - Vettel 29 ezreddel maradt el Alonso még épp továbbjutó idejétől.

Helyezés Versenyző Autó Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Max Verstappen Red Bull 6 1'41.625 212.652 2 Sergio Perez Red Bull 5 1'41.630 0.005 0.005 212.641 3 Lewis Hamilton Mercedes 6 1'41.634 0.009 0.004 212.633

A Q3-ban tehát a két Red Bull, a két Mercedes, a két AlphaTauri, a két Ferrari, illetve Norris és Alonso folytathatta a versengést, mindenki a lágy gumikon jutott be a legjobb 10-be.

Leclerc az élre állt, mögötte Verstappen, Sainz és Norris következett, a Mercedesek pedig a második körükben tekertek mindent maximumra: Bottas a hetedik, Hamilton a második helyre jött be, amikor már csak a két AlphaTauri volt adós az első körével.

Gasly és Cunoda üres pályán futotta meg a körét, ezután az állás Leclerc, Hamilton, Verstappen, Gasly, Sainz, Norris volt az első 6 helyen, majd pályára jöttek a többiek is, és óriási volt a tumultus.

A Q3 legvégén Sainz és Cunoda törte össze a kocsiját, így Leclerc-é lett a pole Hamilton, Verstappen, Gasly, Sainz, Norris, Perez, Cunoda, Alonso és Bottas előtt.

Helyezés Versenyző Autó Idő Hátrány km/ó 1 Charles Leclerc Ferrari 1'41.218 213.507 2 Lewis Hamilton Mercedes 1'41.450 0.232 213.019 3 Max Verstappen Red Bull 1'41.563 0.345 212.782

