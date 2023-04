Verstappen-győzelem a bizarr módon záruló Ausztrál Nagydíjon, 12 versenyző ért célba!

Az időmérővel ellentétben az Ausztrál Nagydíj napos, száraz időben indult, Verstappen rajtolhatott az élről, őt Russell és Hamilton követte, majd Alonso, Sainz, Stroll, Leclerc, Albon, Gasly és Hülkenberg következett.

A mezőny jelentős része a közepes gumikra szavazott, Gasly, Ocon, Csou és Bottas választotta a lágy gumikat, De Vries, Sargeant és Perez pedig a keményeket – a mexikói autójában vezérlőelektronikát és energiatárolót cseréltek, így csak a bokszból indult.

Russell lerajtolta Verstappent, majd a hollandot Hamilton is megelőzte. Sainz a negyedik helyre jött fel, Alonso az ötödikre esett vissza, míg Leclerc már az 1. körben a kavicságyba csúszott és kiesett, miután összeért Strollal, az incidenst pedig versenybalesetnek minősítették.

Bejött a safety car, Ocon, Csou, Sargeant, Perez és Bottas pedig kereket cserélt, a francia pilótának a szárnya is megsérült. A biztonsági autó mögött Russell, Hamilton, Verstappen, Sainz, Alonso, Albon, Stroll, Gasly, Hülkenberg, Cunoda volt a sorrend, a 4. körben pedig jött az újraindítás.

A 7. körben újra jött a biztonsági autó, miután Albon a 6. helyről vesztette el az irányítást a Williams felett és a falba csúszott. Russell és Sainz az SC alatt jött be a bokszba a kemény gumikért, amiből nagyon rosszul jöttek ki, mivel nem sokkal később piros zászlóval félbeszakították a versenyt a pályára kerülő törmelék miatt.

Így az új sorrend Hamilton, Verstappen, Alonso, Stroll, Gasly, Hülkenberg, Russell, Cunoda, Norris, Piastri volt, Sainz a 11. helyre esett vissza. A verseny állórajttal folytatódott, a mezőny jórésze a kemény gumikat tette fel a megszakítás alatt, csak Sargeant és De Vries választotta a közepes keveréket.

Az új rajtnál Hamilton maradt az élen Verstappen és Alonso előtt, Gasly a negyedik, Russell az ötödik helyre jött fel. De Vries kocsiját az Oconnal történt kontakt emelte a levegőbe, a 17. helyig esett vissza, de folytatni tudta a holland.

A 12. körben Verstappen simán megelőzte Hamiltont, és gyorsan le is lépett a Red Bull-pilóta, 2,5 másodperces előnyt épített ki 2 körön belül. Russell megelőzte Gaslyt és feljött a negyedik helyre, és Sainz is jó tempót diktált, a két McLaren mellett Cunodát és Hülkenberget is megelőzte, így a hetedik helyen állt.

Sainz Strollt is megelőzte, Perez pedig Magnussen ellen mutatott be egy kemény, de eredményes manővert. A 18. körben aztán VSC-s fázis jött, mivel Russell motorja megadta magát, így Verstappen, Hamilton, Alonso, Gasly, Sainz, Stroll, Hülkenberg, Norris, Cunoda, Piastri volt a top 10 sorrendje, Perez a 12. helyen állt.

A pályán Verstappen volt a leggyorsabb, aki 6 másodperc felé növelte az előnyét, míg Sainz a 3-as kanyarban egy gyönyörű előzéssel vette át a negyedik helyet. Perez kicsit hátrébb szedte áldozatait, és a 25. körben már a 9. helyen állt, mögé Ocon jött fel az utolsó pontszerző pozícióba.

Alonso közelítette meg Hamiltont a futam feléhez érve, a brit erre válaszul rákapcsolt, és a csapatrádióban azt mondta, hogy „nem lehetnek ugyanolyan stratégián, mint mi”. A leggyorsabb kört Perez futotta meg, aki elkezdett közeledni a 8. helyen álló Norrishoz.

A verseny utolsó 15 köréhez érve Perez volt a leggyorsabb a pályán, aki Hülkenberg és Norris megelőzésével már a hetedik helyen állt. Ekkor Verstappen, Hamilton, Alonso, Sainz, Gasly, Stroll, Perez, Hülkenberg, Norris, Ocon volt a top 10 sorrendje.

11 körrel a leintés előtt Verstappen hibázott az utolsó kanyarban, amivel vesztett 3 másodpercet, de így is 7,5 másodperces előnye maradt. A pályán továbbra is Perez volt a leggyorsabb, aki Strollt vette célba.

Norris sokáig „fárasztotta” Hülkenberget, majd a német pilóta megingását kihasználva átvette a nyolcadik pozíciót a haasostól, aki ezután kis időre a kavicságyat is meglátogatta.

5 körrel a leintés előtt Magnussen csapta a falnak a Haas hátulját, így a dán kiesett, és bejött a biztonsági autó.

A versenyirányítás ezúttal is úgy ítélte meg, hogy túl sok törmelék került a pályára, ezért jött a második piros zászló, és állórajttal indult újra a futam az utolsó két körre, a sorrend Verstappen, Hamilton, Alonso, Sainz, Gasly, Stroll, Perez, Norris, Hülkenberg, Ocon volt.

Az újraindításnál jött a káosz, Sainz forgatta meg Alonsót, a két Alpine egymásnak ment, De Vries és Sargeant pedig az első kanyart sem tudta bevenni. Jött az újabb piros zászló, a futamot pedig újraindították, a versenyben maradt pilóták az újraindítás előtti sorrendben jöttek ki újra a pályára, mentek egy kört a safety car mögött, majd leintették a versenyt.

Tehát Verstappen győzött Hamilton és Alonso előtt, Sainz a 4. helyen ért be, viszont 5 másodperces büntetést kapott Alonso kiforgatása miatt, így Stroll örökölte meg a negyedik pozíciót. Perez ötödik, Norris hatodik, Hülkenberg hetedik lett, rajtuk kívül Piastri, Csou és Cunoda szerzett pontot.

Sainz a 12. helyre csúszott vissza, a leggyorsabb körért járó pontot Perez zsebelte be, így 15 pontos előnnyel áll Verstappen a pontverseny élén csapattársa előtt.

A Forma-1 most egy hosszú szünetre megy, a Kínai Nagydíj törlése miatt négy hét múlva jön a következő nagydíj, a helyszín Baku. Azt követően viszont 6 hét alatt 5 versenyt fognak rendezni.

Frissítés: A Haas megóvta a futam végeredményét!

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Max Verstappen 58 2:32'38.371 25 2 Lewis Hamilton 58 2:32'38.550 0.179 0.179 18 3 Fernando Alonso 58 2:32'39.140 0.769 0.590 15

