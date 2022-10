Fordulatos futamon győzött Verstappen Austinban, Hamilton a második!

Napos, de szeles időben vette kezdetét az USA Nagydíj, amelyen Sainz indulhatott az élről Verstappen elől, mögöttük Hamilton és Russell, majd Stroll és Norris következett, a negyedik sort pedig Bottas és Albon foglalta el.

A rajtbüntetések miatt Perez a kilencedik, Leclerc pedig a tizenkettedik helyről kezdte meg a versenyt, és Magnussen, Alonso, Schumacher és Ocon kivételével mindenki a közepes gumikra voksolt, míg a fent említett négyes a kemény keveréket választotta.

Verstappen már a rajtnál átvette a vezetést, míg Sainz az 1-es kanyarnál összeütközött Russell-lel – az esetért a brit 5 másodperces büntetést kapott, Sainz pedig kiesett a versenyből.

Az első körökben Verstappen, Hamilton, Stroll, Russell, Vettel, Perez volt a sorrend, a négyszeres világbajnok óriási rajtot vett, a következő körökben aztán Russell feljött a harmadik, Perez pedig a negyedik helyre, mögöttük Stroll, Vettel, Leclerc, Gasly, Norris és Alonso jött.

Perez még az első körben ért össze Bottasszal, ami miatt megsérült az első szárnyvéglapjának jobboldali része, ami pár körrel később leszakadt a kocsijáról, de a jelek szerint ezzel nem vesztett sok teljesítményt.

A mezőny hátsó szekciójában Latifi pördült meg, vélhetően egy széllökés miatt, amire az élen álló Verstappen is panaszkodott. Hamiltonnak más jellegű problémái voltak: a rádión azt mondta, kezdenek elfogyni az abroncsai.

A következő körökben a középmezőny meg is kezdte a kiállásokat, majd a vezető ötös is kiállt. Russell kiállása 8 másodpercesre sikerült az 5 másodperces büntetése miatt, így a kicsit tovább kint maradó Perez megelőzte őt.

Leclerc még a pályán előzte meg a két Aston Martint, így átmenetileg a második helyen állt, majd a 19. körben Bottas pörgött ki, emiatt bejött a safety car, ami a kint maradó Leclerc, Vettel, Alonso hármasnak nagyon jól jött, akik így jóval kisebb időveszteséggel tudták teljesíteni a kiállásukat.

A safety car mögött Verstappen, Hamilton, Perez, Leclerc, Russell, Vettel, Stroll, Gasly, Alonso, Norris volt a sorrend a pontszerző helyeken, a top 10-ből Vettel, Stroll és Alonso autóján a közepes, a többiekén a kemény keverék volt fent.

Hamilton az SC mögött sem volt elégedett a fékekkel, a safety car pedig a 22. körben jött vissza a bokszba, és jött az újraindítás, ami nem tartott sokáig, ugyanis a 22. kör felénél Alonso támadta Strollt, a kanadai pedig előzés közben zárta el a spanyol útját, Stroll kocsija nagyon összetört, Alonso autójának pedig a bal eleje sérült meg. Szerencsére egyikük sem sérült meg, de Stroll kiesett, Alonsónak pedig be kellett jönnie a bokszba.

Tehát újra pályára jött a biztonsági autó, a sorrend Verstappen, Hamilton, Perez, Leclerc, Russell, Vettel, Gasly, Cunoda, Norris, Schumacher volt, a pályán maradt törmelék miatt pedig több körön keresztül kellett tisztítani a pályát.

A 26. körben indult újra a futam, sokáig nem történt pozíciócsere a pontszerzők között, hiába támadta Vettel Russellt, majd Leclerc ért fel Perezre, az első komolyabb támadását még vissza tudta verni a mexikói, a másodiknál viszont egy bevállalós bevetődést követően feljött a harmadik helyre.

Gasly a safety car mögött több mint 10 autónyival maradt le az előtte álló Vetteltől, ezért 5 másodperces büntetést kapott az ekkor a hetedik helyen álló francia pilóta, miközben Verstappen azt jelentette, hogy kiszámíthatatlanná teszi a kocsiját a szél – Hamilton fel is ért rá, csak 1,5 másodpercre volt tőle. A 35. körben aztán Hamilton bejött a bokszba, egy körrel később Verstappen és Leclerc is követte, de a holland kiállása 11 mp-esre sikerült, mivel nem működött a Red Bullnál a bal első kerékpisztoly.

Így a pályán Perez, a két kiállást teljesítők között Hamilton volt az élen, aki 6 másodperccel vezetett Leclerc és Verstappen előtt, de utóbbi páros volt a gyorsabb, jöttek egymás után a lila szektorok.

Perez és Russell is kijött a második kiállására, Verstappen pedig először az 1-es kanyarnál vetődött be Leclerc mellé, de a monacói vissza tudta előzni, majd fél kör múlva már sikerrel járt a holland.

Eközben Vettel állt az élen, egészen ameddig Hamilton meg nem előzte, a 42. körben aztán kiállt a kemény gumikért a német, viszont nála is a bal elsővel volt probléma, 17 mp-es lett a kiállása, így a 13. helyig csúszott vissza.

10 körrel a futam vége előtt Hamilton vezetett 2,5 másodperccel Verstappen előtt, mögöttük Leclerc, Perez, Russell, Magnussen, Alonso, Norris, Ocon és Albon jött, Norris pedig hatalmas lendületben volt, sorra szedte az „áldozatait”.

Latifi 5 másodperces büntetést kapott Schumacher leszorítása miatt, Verstappen pedig 2 másodpercesre csökkentette a hátrányát Hamiltonnal szemben, ő a közepes, a brit a kemény gumikkal ment.

7 körrel a leintés előtt már DRS-távolságon belül volt Verstappen, és gyorsan meg is előzte tavalyi nagy riválisát, ezzel az élre állt. Vettel eközben nagyot hajrázott, Albon megelőzésével feljött a kilencedik helyre.

Hamilton nem akarta ereszteni a győzelmet, de végül 3 másodperc feletti hátránnyal futott be a második helyen, rajtuk kívül Leclerc állhatott még a dobogóra. Perez futott be a negyedik helyen, Russell az utolsó körökben még bejött a bokszba, hogy megfussa a leggyorsabb kört, ami sikerült is.

Norris a futam végén még megelőzte Alonsót, így ő lett a hatodik, Alonso a hetedik, Vettel az utolsó körben megelőzte Magnussent, így ő a nyolcadik, az utolsó pontot pedig Cunoda kaparintotta meg.

Ezzel az eredménnyel megszerezte a konstruktőri bajnoki címet a Red Bull, tehát mindkét világbajnoki cím "elkelt" a szezon vége előtt 3 futammal. Az idény jövő héten Mexikóban folytatódik.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Max Verstappen 56 1:42'11.687 25 2 Lewis Hamilton 56 1:42'16.710 5.023 5.023 18 3 Charles Leclerc 56 1:42'19.188 7.501 2.478 15