Max Verstappen szerezte meg a pole-t Austinban, Red Bull 1-3!

Magyar idő szerint késő este, 23 órakor vette kezdetét az időmérő edzés Austinban, ahol a Red Bullok is az elsők között hajtottak ki a pályára a Q1-ben, míg a Mercedesek kicsit tovább maradtak kint a bokszban.

A Q1 felénél már elég nagy volt a forgalom a COTA-n, az élen pedig Ricciardo állt Verstappen és Norris előtt, de az első 7 helyezett 4 tizedmásodpercen belül volt egymáshoz képest, Vettel pedig az egyik Haasra panaszkodott, aki veszélyes helyzetet teremtett, miközben a német gyorskörön volt.

Az utolsó Q1-es körök megkezdése előtt Verstappen és Perez Ricciardo elé tudott kerülni, a kiesőzónában pedig az Alonso, Latifi, Schumacher, Räikkönen, Mazepin ötös állt, de Russell és Ocon sem volt biztonságban.

Végül a Q1-ben Leclerc bizonyult a leggyorsabbnak, Giovinazzi pedig úgy is továbbjutott, hogy az utolsó körében megpörgött az 1-es szektorban. Stroll, Latifi, Räikkönen, Schumacher és Mazepin viszont kiesett, így biztossá vált az is, hogy Russell továbbra is hibátlan marad a Latifivel vívott időmérős párharcukban.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Charles Leclerc 8 1'34.153 210.793 2 Max Verstappen 6 1'34.352 0.199 0.199 210.348 3 Sergio Perez 6 1'34.369 0.216 0.017 210.310

Az élmezőnyből mindenki a közepes keveréken jött ki a pályára, Verstappen állt az élre Hamilton és Norris előtt, míg Perez, Ricciardo és Russell idejét törölték, Vettel és Giovinazzi pedig a bokszban maradt.

Az első pozíciókban nem változott a sorrend a Q2-ben, Ocon, Vettel, Giovinazzi, Alonso és Russell jutott a kiesés sorsára - a fiatal brit a 13. leggyorsabb időt futotta, de pályaelhagyás miatt az utolsó körét is törölték, így a 15. lett.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Max Verstappen 3 1'33.464 212.346 2 Lewis Hamilton 3 1'33.797 0.333 0.333 211.593 3 Lando Norris 5 1'33.880 0.416 0.083 211.406

Tehát a két Red Bull, a két Mercedes, a két McLaren, a két Ferrari és a két AlphaTauri jutott be a legjobb 10-be, közülük pedig egyedül Bottas rendelkezett rajtbüntetéssel - a finn 5 helyes büntetést kap a belső égésű motor cseréje miatt.

A Q3-ban Perez kezdett a legjobban, 19 ezreddel jobb időt futott Verstappennél, így az élre állt, Bottas a harmadik, Hamilton a negyedik helyen állt, majd a két Ferrari-pilóta következett Sainz, Leclerc sorrendben.

Az időmérő végén a legtöbben javítani tudtak, Verstappen pedig megszerezte a pole-t Hamilton és Perez előtt, Bottas pedig a negyedik lett, és a büntetése miatt a kilencedik helyről rajtolhat majd.

Leclerc a negyedik, Sainz az ötödik helyről indulhat majd, Ricciardo és Norris következik a rajtrácson, Gasly a nyolcadik, Cunoda pedig a tizedik pozícióból várhatja majd a lámpák kialvását.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Max Verstappen 7 1'32.910 213.613 2 Lewis Hamilton 7 1'33.119 0.209 0.209 213.133 3 Sergio Perez 7 1'33.134 0.224 0.015 213.099

"Ez kezd Monacóhoz hasonlítani..."