Forma-1: A pozitív tesztek emelkedő száma jelzi, jól működik a rendszer

Szeptember 18-24 között egészen pontosan 3 256 tesztet végeztek el a Forma-1 berkein belül, melyek közül 7 hozott pozitív eredményt. Minderre sokan felkapták a fejüket, ugyanis az elmúlt kilenc eseményen mindössze 9 koronavírus-fertőzöttet találtak, ám az F1 vezetése szerint nincs ok az aggodalomra.

A megnövekedett számú pozitív tesztek ugyanis nem érték őket meglepetésként, ugyanis Európa-szerte tombol a vírus második hulláma.

“A Forma-1 és az FIA biztonsági protokolljai kifejezetten hatékonyan működnek, ideértve a tesztelést, a lekövetést és más olyan intézkedéseket is, amelyek a biztonságos távolságtartás betartását célozzák”, nyilatkozta a Forma-1 szóvivője a Reutersnek.

“Mindig is mondtuk, hogy lesznek pozitív tesztek, mint ahogy azt is megmutattuk, ha ezek előfordulnak, biztonságosan tudjuk kezelni a helyzetet anélkül, hogy a versenyhétvége megszakítására sor kerülne.”

Úgy tudni, a hét pozitív eset közül hat a kiszolgáló személyzethez volt köthető, köztük szerződéses takarítókhoz, míg a hetedik pozitív tesztet egy Oroszországba már el sem utat brit újságíró szolgáltatta.

Fans await the action in the grandstands Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Az F1 berkein belül a szezonnyitó Osztrák Nagydíj óta összesen 47 ezer tesztet végeztek, ami jól jelzi, hogy komoly figyelmet fordítanak az esetleges vírushordozók kiszűrésére.

A sportban szerepet vállalók kizárólag negatív teszttel léphetnek be a paddockba, az pedig még tovább növeli a biztonságot, hogy a versenyzők és a szurkolók között semmilyen interakció nincs. Eddig persze nem is nagyon lehetett, hiszen az Orosz Nagydíj volt az első olyan futam, amelyen a nézők is részt vehettek.

