Fordult a kocka: Magnussen szerint a Haas már a versenyen jobb

Nico Hülkenberg Szaúd-Arábia után ismét egy TOP10-es helyezést ünnepelhetett, ezúttal azonban a pontszerző helyekre a csapattársa is követte, aki egy egységgel gazdagodott. Ez az eredmény hajszál híján jobb is lehetett volna, hiszen Alonsót megbüntették.

A spanyol azonban a 20 másodperces büntetésével „csupán” a nyolcadik helyre csúszott vissza, így Hülkenberg és Magnussen maradt az utolsó két pontszerző. Magnussen örül a remek eredménynek, azt azonban sajnálja, hogy a VSC kicsit hátráltatta a futamon.

„Csapatmunkával mindkét autóval a pontszerző helyen végeztünk” – értékelte a remek eredményt a Haas pilótája a speedweek.com közlése alapján. „A VSC nekem nem segített, de Nicónak igen. Fantasztikus, hogy három pontot szereztünk. Ez nagyon biztató.”

Mint ismert, az elmúlt években a Haas nagyon szenvedett a futamokon, rendre „felzabálta” az autó a gumikat, így pedig hiába voltak gyorsan egy körön, vasárnaponként azzal kerültek a képernyőre, hogy a riválisok átléptek rajtuk. Magnussen szerint ez azonban megváltozott.

„Ez egy másfajta versenyzés most. Tavaly úgy ébredtünk fel a verseny vasárnapján, hogy tudtuk, nem lesz jó. Aznap úgy ébredtem, hogy tudtam, lesz esélyünk, és ez be is igazolódott. Gyorsabbak voltunk a versenyen, mint a kvalifikáción.”

