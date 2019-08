Fontos telemetrikus adatokat gyűjthet a Ferrari ma Monzában

A hu.motorsport.com korábban már beszámolhatott a Ferrari szerdai monzai körözgetéséről, ami ezekben a pillanatokban is zajlik. A csapat filmforgatás céljából vette igénybe a pályát, ami teljesen szabályszerű, és bármely más csapat is megteheti ugyanezt. Az FIA maximum 100 kilométert engedélyez erre a célra, melynek ideje alatt a csapatok a Pirelli demonstrációs abroncsait használhatják.

Ezek a gumik azonban messze nem relevánsak az aktuális, vagy a jövő évi keverékekkel, pontosan amiatt, hogy az adott csapat ne kerülhessen előnybe. Sebességkorlát azonban nincs, így ezek a forgatások teszteknek is ideálisak, mely a Ferrari szempontjából igencsak fontos, és ma nagyon hasznos telemetrikus adatokat is szerezhetnek az Olasz Nagydíj előtt, megvizsgálván a jelenlegi versenyképességüket az egyenesekben, ami a Belga Nagydíj miatt is hasznos lehet, ahol szintén sok a hosszú rész.

A Ferrari idén még mindig nem nyert futamot, ami miatt Olaszországból is sok kritikát kapnak, és ebből a helyzetből nehéz elképzelni, hogy fel tudnak állni, mivel nagyon nagy a hátrányuk a Mercedesszel szemben, és közben a Red Bull-Honda is közelít, igaz, kvázi csak egy versenyzővel, mivel Max Verstappen csapattársa, Pierre Gasly túl kevés pontot gyűjt, aminek már a csapat is hangot adott.

A tavalyi monzai filmforgatáshoz hasonlóan Charles Leclerc vezeti a Ferrarit, de immáron az istálló teljes értékű pilótájaként, hiszen az előző esztendőben még csak tartalék volt. Igaz, már akkor is erősen arról szóltak a hírek, hogy Leclerc kapja meg Kimi Räikkönen ülését jövőre, ami nem sokkal később bejelentésre is került.

A Ferrarinál közben gőzerővel dolgoznak az új fejlesztéseken, hogy több leszorítóerőt találjanak, amiről Mattia Binotto is beszélt a Magyar Nagydíjat követően. Ez elsősorban a 2020-as autó miatt fontos, mivel jövőre keveset változnak a szabályok, így ha az SF90 nagyon versenyképessé válik az év végére, akkor az utód sokkal erősebben kezdhet, mint az előd idén.

