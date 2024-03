Fontos szerepet kap a Miami Nagydíj előtt Günther Steiner

Steiner a csapat alapításától, 2016-tól idén januárig volt a Haas csapatfőnöke, a tavalyi konstruktőri utolsó hely után ugyanis nem újították meg a szerződését. Az ajtón kirakott szakember azonban az ablakon tért vissza a paddockba a Sky elemzőjeként, Ausztráliában pedig ő interjúztatta a dobogósokat.

Most újabb szerepet kapott a májusi Miami Nagydíj nagyköveteként, a bajnokság egyik legújabb futamát fogja reklámozni. Így nyilatkozott: „Izgatottan várom, hogy a Miami Nagydíj, az egyik kedvenc versenyem nagyköveteként szolgálhassak.”

„Első kézből láttam, milyen nagyszerű növekedést hajtott végre a Forma-1 az Egyesült Államokban és micsoda potenciálja van a növekedésre az Egyesült Államokkal, főleg olyan versenyekkel, mint Miamiban. Az esemény, ami a szervezők merész elképzeléseit tükrözi, az amerikai showműsorokat és a Forma-1-es versenyeket élénk légkörrel vegyíti a pályán és a városban is.”

Steiner, aki két évtizede él az Egyesült Államokban és vállalkozása is van ott, a Netflix Forma-1-es sorozatának, a Drive to Survive-nak köszönhetően lett a bajnokság egyik arca, és úgy tűnik, ez úgy is folytatódik, hogy már nincs szerepe benne.

Nemrég egy, az F1-comnak írt cikkében Steiner azt mondta, élvezi, hogy nem kell aktív szolgálatot teljesítenie a Forma-1-ben, de a megfelelő alkalom esetén nem fogja kizárni a visszatérést, erről itt írtunk bővebben.