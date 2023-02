Fontos mérföldkövet ért el a Mercedes csapata

Bár a legtöbben arra számítottak, hogy idén is ezüst színű lesz a Mercedes kocsija, végül mégis a már korábban használt fekete színhez tértek vissza. Az elsődleges ok meglehetősen egyszerű: súlycsökkentés.

Toto Wolff, az istálló csapatfőnöke elismerte, hogy teljesítményjavulást eredményez a lépésük, és hogy ezzel elérték a minimumsúlyt. Ezenkívül rávilágított arra, hogy az Ezüst Nyíl elnevezés is a festék elhagyásából ered.

„Elértük a minimumsúlyt. Amikor megnéztük, hogyan csökkenthetnénk a kocsi súlyát, mindenki elkötelezettségére szükségünk volt. Egy, a teljesítményt befolyásoló dologról beszélünk, és bár nem lehet tonnákat nyerni a festéken, de megmutatja, hogy mire törekszünk.”

„És nem csak az Ezüst Nyíl történelmi kontextusa miatt történt a dolog, hanem azért is, mert továbbra is érvényes az a próbálkozásunk, amit a fekete festéssel próbáltunk elérni. Tehát a végén minden ebben a döntésben állt össze” – idézte a The Race Wolffot.

A Mercedes tehát nagy erőkkel készül a 2023-as szezonra, ami csütörtökön a szezon előtti tesztekkel indul, Lewis Hamilton pedig azt mondta, úgy érzi, mintha újjászületett volna.