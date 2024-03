Fontos lépést tett a Honda az Aston Martinnal való jövőbeni együttműködés terén

Miután 2021 végén hivatalosan kiszálltak a Forma–1-ből, a Honda a folytatásban is motorokkal látta el a Red Bull istállóját, és ez így lesz egészen a következő idény végéig. Akkor azonban végleg külön utakra lépnek, hiszen a bikások már a Forddal közösen saját hajtóegységet fejlesztenek, a Honda pedig ismételten „visszatér”.

A japánok az Aston Martinnal léptek egyezségre, így ők lesznek az istálló gyári szintű motorbeszállítója, és a közös munka érdekében most kiderült, hogy a Honda Racing Corporation (HRC), amely a Honda leányvállalata, új céget alapított az Egyesült Királyságban, és nemsokára egy új gyárat is megnyitnak majd.

Ennek a vezetője pedig az a Kodzsi Watanabe lesz, aki már 1987 óta dolgozik a márkánál. A HRC egy közleményt tett közzé a bejelentés kapcsán, amely így szól: „Ez az új vállalat főként azért került megalapításra, hogy versenyek utáni karbantartást és felkészítési feladatokat lásson el a Honda által épített F1-es erőforrásokon, miközben logisztikai központként is szolgál az európai régióban.”

„A HRC UK felállítása tovább fogja javítani a Honda erőforrásokkal kapcsolatos munkájának hatékonyságát, és támogatni fogja az Aston Martinnal meglévő partnerséget.” A HRC ennek megfelelően a tavasz folyamán fogja elkezdeni a mérnökök, technikusok és az egyéb személyzet toborzását.

Emellett az is kiderült, hogy a Honda amerikai központja is nagyobb szerepet vállal majd az F1-es tevékenységekben, és ők is szolgáltatnak majd szakembereket az Aston Martinnak. „Egy új vállalati szervezet került létrehozásra az F1-es feladatok végrehajtása érdekében, ami rendkívül fontos.”

„Eddig a pontig úgy működtünk, hogy a különböző projektekre embereket és pénzt szedtünk össze, majd mindenki szétszéledt, ha a projekt lezárult. A folytatásban viszont mi leszünk felelősek a versenyvállalat tevékenységeiért” – mondta az amerikai bázis kapcsán Watanabe.

A Honda tehát már gőzerővel készül a gyári szintű visszatérésére, és úgy tűnik, az Aston Martin kiváló partnert talált magának az új szabályciklusra. Az, hogy az együttműködésük mennyire lesz gyümölcsöző, nyilván még megmondhatatlan, de az elköteleződés megvan és a források is adottnak tűnnek.

