Fontos jubileumot ünnepel az Alfa Romeo bőrébe bújt Sauber Törökországban

Peter Sauber gárdája először 1993-ban állt a rajtrácsra, azóta pedig többször nevet változtatva (Red Bulltól a BMW-n át az Alfa Romeóig), de folyamatos résztvevői a Forma-1-nek. Az utóbbi szezonok nem a legsikeresebbjei a csapatnak, de van jele a fejlődésnek, mind Kimi Raikkönen, mind Antonio Giovinazzi pontot szereztek Imolában.

A csapatfőnök/vezérigazgató, Fred Vasseur optimista, szerinte jó formájuk kitarthat a hétvégi futamra, amit ő nagy mérföldkőnek tekint: „Az 500. verseny fontos jubileum egy csapat életében, amely mutatja, mekkora történelme van a csapatnak. Egyike vagyunk a sportág nagyon kevés történelmi alakulatának és ez mutatja a projekt erejét.”

„Fennállásunk nagy részében függetlenként mutattuk meg, hogy lehet hosszútávú projektet építeni a Forma-1-ben és bízunk benne, hogy a következő 500 verseny ennél is jobb lesz. Jó lenne az alkalmat újabb jó eredménnyel ünnepelni, főleg az imolai dupla pontszerzés után, ami nagyot dobott az önbizalmunkon.”

„Jó irányba haladnak a dolgaink, ezt bizonyítja az utolsó öt futamon a három pontszerzés, de még sok munka vár ránk, mielőtt pontosan ott leszünk, ahol valójában lenni akarunk.”

Raikkönen maga is elért egy mérföldkövet, amikor megelőzte Rubens Barrichellót a futamokon való részvételek számában, és bár ahogy ő maga is mindig elmondta, nem nagyon érdeklik a rekordok, ezt az 500-as számot ő is nagyra becsüli:

„Nem érdekelnek a számok, de ez valóban nagy teljesítmény, főleg azok számára, akik mindig is a csapatban dolgoztak. A versenyről annyit, hogy jó lesz visszatérni Törökországba, a pályán jó versenyek voltak régen, szóval kíváncsi leszek, hogy a mai autók mire lesznek képesek rajta.”

„Mindenki a nyolcas kanyarról áradozik, de amilyen autóink ma vannak, nem hiszem, hogy olyan lenyűgöző lesz belülről, mint régen. Persze, nézni így is jó, de sok más kanyar van, ahol az ember tud maradandót alkotni.”

