Fontos fejlemény történt Piastri és az Alpine ügyében

A két csapat azóta tárgyal Piastri szerződéséről, hogy a nyáron bejelentették a McLaren egyik pilótájaként 2023-tól. Az átigazolással kapcsolatban az Alpine nem akart semmi engedményt adni riválisának és a tárgyalások hetekig húzódtak.

Az első jelei az esetleges megegyezésnek a hét elején érkeztek, amikor kiderült, hogy Piastri nemrég a Paul Ricardon töltött két napot a tavalyi MCL35M-mel, amivel előtte Colton Herta, Alex Palou és Pato O’Ward is beleszokott a McLaren F1-es autójába. A csapat nem közölt részleteket a tesztről, de megerősítette, hogy az valóban megtörtént.

Most azonban az is kiderült, hogy megegyezés született az Alpine-nal Piastri szerződésének naptári év vége előtti felbontásáról is, így a pilóta hivatalosan is bemutatkozhat a McLaren színeiben az idei MCL36-tal a szezon végi Abu Dzabiban rendezett újoncteszten.

Értesüléseink szerint az Abu Dzabi Nagydíj szabadedzésén még nem vehet részt, mivel az még az idei szezonhoz tartozik, a McLaren korábban már bejelentette, hogy O’Wardnak adnak ott lehetőséget, miután Palou Austinban kapott egy gyakorlásnyi időt az autóval.

Az Alpine csapatfőnöke, Otmar Szafnauer a Motorsport.comnak megerősítette, hogy megszületett a megegyezés és hogy Piastri már ott lesz az év végi teszten: „Volt egy tárgyalás arról, hogy hogyan váljunk el, erre most pontot tettünk. A szezon végével oda megy, ahova akar és azt csinál, amit akar.

Szafnauer azt is megerősítette, hogy a Franciaországban zajlott teszt is a megegyezés része volt, további részleteket ő és a McLarent vezető Andreas Seidl az FIA szombati sajtótájékoztatóján fognak elárulni.

Nem Piastri lesz az egyetlen, aki kipróbálja majd új autóját az Abu Dzabiban rendezett újoncteszten, mivel ott lesz az Aston Martinban Fernando Alonso, az Alpine-ban Pierre Gasly és az AlphaTauriban Nyck de Vries is.

