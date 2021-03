Főnöke szerint Norris szintet lépett idénre

Norris a hetedik helyről vághatott neki a szezonnyitónak, egy hellyel mclarenes csapattársa, Daniel Ricciardo mögül, de szép versenyt teljesítve egészen a negyedik pozícióig jött fel, közben pedig bátor előzéseket mutatott be Ricciardo és Gasly ellen is.

Seidl szerint látható, hogy Norris már egy másik szinten teljesít, és a korábban tanultakat is sikerült neki kamatoztatnia. „Szerintem egész hétvégén megfigyelhettük, főleg az időmérőn és a futamon, hogy Lando a következő szintre lépett.”

„Ezt talán elvárhatjuk egy fiatal versenyzőtől, főleg a korai éveiben, mert ebből tudjuk, hogy egy igazi topversenyző lehet belőle a sportban. Jó volt látni, ahogyan megoldotta a helyzeteket, mivel valóban egy végig kontrollállt futamot láthattunk tőle. Nyomta, amikor kellett, és odafigyelt, amikor arra volt szükség.”

Norris főleg a versenytempójával volt elégedett Szahírban, ez a terület pedig korábban nem tartozott a legjobbjai közé. Seidl is hasonlóan vélekedik erről, és érzése szerint az előrelépés egyik része a brit pilóta megnövekedett magabiztosságából és tapasztalatából ered.

„Ha megnézem, hogyan dolgozik együtt a mérnökeivel, hogyan kommunikál az edzések során, az időmérő és a verseny alatt, nyomás alatt, akkor csak simán észrevehető, hogy az utóbbi két évben sikerült neki felépítenie a tapasztalatot és a magabiztosságot” – magyarázta a német.

„Most mindent, amit a tél folyamán szedett össze, felhasználja a versenyek során, és saját magától is tanult, ez pedig a köridőkben, valamint a versenyteljesítménynél is megmutatkozik. A gumikezelés során is szenzációs volt, akkor nyomta, amikor kellett. Teljesen az irányítása alatt tartott mindent, és ezt remek volt látni.”

A McLaren a konstruktőri harmadik pozícióval távozott Bahreinből, tavaly pedig ugyanezt az eredményt sikerült elérniük a szezon végén. Seidl szerint biztató, hogy így tudtak kezdeni. „Boldog vagyok a csapat miatt, mert a tél folyamán befektetett kemény munka kifizetődött. A Lewishoz mért különbség csak 45 másodperc volt, azt hiszem.”

„Egy olyan versenyen, ahol az elöl lévők mindent kiadtak magukból, ez biztató jel, mert ez is azt mutatja, hogy szép előrelépést értünk el az autóval” – zárta gondolatát a német csapatfőnök.

