Folytatódnak a téli F1-es tesztek: újra pályán a mezőny

A tesztnap reggel 9 órakor veszi kezdetét, és az délután 18 órakor ér véget. 13 és 14 óra között a pálya zárva tart a pilóták előtt a hivatalos ebédszünet miatt. Ne feledjük, az új szabályok miatt a csapatok már nem takargathatják az autóikat, és zárt garázsajtók mögött is csak nagyon indokolt esetekben dolgozhatnak.

Az első három tesztnapot az előző héten rendezték meg Barcelonában. A csapatok végig száraz körülmények között gurulhattak pályára, mondhatni ideálisabb időjárási feltételek mellett. Ez ebben a három napban sem lesz másképp, és az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön 18°C körül alakul majd a levegő maximum hőmérséklete, míg pénteken ez 16°C-ot jelenthet.

Nagyon sok minden történt az első három napban, hiába beszélünk csak téli tesztekről, amiknek az ideje alatt a riválisok gyakorlatilag vakon körözgetnek egymáshoz képest, mivel nem ismertek a programok és az üzemanyag-szintek.

A hosszabb etapokból azonban több mindent is le lehet szűrni, plusz a GPS-adatok is segítenek. A Ferrarinál például jól látható volt, hogy a teszt legnagyobb részében letekert motorral és erősen megtankolt állapotban gyűjtötték a kilométereket, akárcsak a szintén az olaszok erőforrását használó Alfa Romeo és Haas.

A Ferrarisok kritikát kapott a tempója miatt, és Mattia Binotto csapatfőnök kissé meglepő módon azonnal elismerte, hogy jelenleg a Mercedes és a Red Bull is előrébb tart hozzájuk képest, így nem várnak győzelmet maguktól az évadnyitó Ausztrál Nagydíjon.

A maranellói alakulat azt is elárulta, hogy Melbourne-ig nem lesznek jelentős változások az SF1000-en, de az így is kap néhány módosítást, melyről korábban már írtunk. Sebastian Vettel és Charles Leclerc is nagyobb tempót mehet a folytatásban.

Csapat Szerda Csütörtök Péntek Mercedes L. Hamilton (délelőtt)

V. Bottas (délután) V. Bottas (délelőtt)

L. Hamilton (délután) L. Hamilton (délelőtt)

V. Bottas (délután) Ferrari S. Vettel (délelőtt)

C. Leclerc (délután) S. Vettel C. Leclerc Red Bull A. Albon (délelőtt) M. Verstappen (délután) M. Verstappen (délelőtt) A. Albon (délután) A. Albon (délelőtt) M. Verstappen (délután) Racing Point L. Stroll (délelőtt) S. Perez (délután) L. Stroll S. Perez Williams N. Latifi (délelőtt)

G. Russell (délután) N. Latifi G. Russell Renault D. Ricciardo (délelőtt) E. Ocon (délután) E. Ocon (délelőtt) D. Ricciardo (délután) D. Ricciardo (délelőtt) E. Ocon (délután) AlphaTauri P. Gasly (délelőtt) D. Kvyat (délután) D. Kvyat P. Gasly Haas R. Grosjean K. Magnussen K. Magnussen (délelőtt) R. Grosjean (délután) McLaren C. Sainz (délelőtt) L. Norris (délután) L. Norris C. Sainz Alfa Romeo R. Kubica (délelőtt)

K. Raikkonen (délután) A. Giovinazzi K. Raikkönen

A top-csapatok közül valószínűleg a Red Bull fog a leginkább különbözni az előző tesztekhez képest. Az Adrian Newey tervezte csomag megkapja az első nagy frissítését, amivel még közelebb kerülhetnek a címvédő világbajnok riválishoz, akik idén sorozatban már 7. alkalommal nyerhetik meg a konstruktőri és az egyéni bajnokságot.

A középmezőny is érdekesen alakul, és lehetséges, hogy a Mercedes-klónnak nevezett Racing Point komolyabb gondokat fog okozni a McLarennekés a Renault-nak. Az autó nagyon stabil és gyors volt az első három napon, miközben Stroll egyre nagyobb anyagi forrásokat tesz elérhetővé a csapata számára, mely a jövő évtől Aston Martin F1 Team néven szerepelhet a Forma-1-ben.

A mezőny egyetlen amerikai istállója, a Haas Romain Grosjeannal a volán mögött végzett rajtgyakorlatot a barcelonai pályán a VF-20-szal.