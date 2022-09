Flavio Briatore újra a Forma-1-ben: „Csak miatta tértem vissza!”

Flavio Briatore neve minden bizonnyal ismerős a Forma-1 rajongói számára, ugyanis csapatfőnökként több világbajnoki címet is szerzett, többek között Michael Schumacher és Fernando Alonso is kétszer lett világbajnok a kezei alatt.

A 2008-as Szingapúri Nagydíjon azonban jött a „crashgate”, amelynek következtében határozatlan időre kitiltották az F1-ből az olasz szakember, hogy aztán ezt a döntést 2010-ben hatályon kívül helyezzék.

Ezt követően azt mondta, nem tér vissza a sportba, de az idei futamokon mégis többször is látni lehet a paddockban. A 72 éves üzletember ugyanis a sportág kereskedelmi oldalán dolgozik, és a vezérigazgató Stefano Domenicali kérésére tért vissza:

„Soha nem szakadt meg a kapcsolatom Bernie Ecclestone-nal, ahogy Stefano Domenicalival sem. Jó barátok vagyunk Stefanóval, csak miatta tértem vissza a Forma-1-be” – mondta Briatore a Sport Bildnek.

A német lap azt is kiemeli, hogy a versenypályákon közvetlenül Stefano Domenicali irodája mellett van Briatore irodája, a korábbi Benetton- és Renault-csapatfőnök pedig elégedett a jelenlegi vezetőség teljesítményével:

„Sokat változott a Forma-1 azzal, hogy a Liberty Media vette át az irányítást – jó irányba! A versenyek izgalmasabbak lettek az új kocsik miatt, és a környezet is más. A szponzorok és a különleges vendégek szórakoztatása már most is jó, azonban a tapasztalatommal tovább szeretném emelni ennek a színvonalát” – mondta az olasz.

Briatore üzleti portfóliójának nagy része jelenleg az éttermek köré épül, elmondása szerint világszerte 1300 alkalmazottjuk van, és a kapcsolatai és a tapasztalata által is segíthet a Forma-1-nek.

