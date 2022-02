Fittipaldi szerint is „meglepheti” a mezőnyt a Ferrari 2022-ben

Mivel a két bajnokesélyes istálló a végletekig kiélezett harcot vívott egymással 2021-ben, így talán a kelleténél is tovább fókuszáltak az aktuális autóra, miközben a nagy szabályváltozások miatt már a legtöbb csapat hamar átállt 2022-re.

Elsősorban a Red Bullról tudható, hogy szinte az utolsó futamig próbált még mindent kisajtolni az RB16B-ből, hiszen Alex Albon tavaly rengeteget szimulátorozott Milton Keynesben, és elárulta, hogy még a szezonzáró előtt is a tavalyi autót igyekezték finomhangolni, és kissé háttérbe szorították az új masina tervezését.

Ezt persze nem sokkal később Helmut Marko igyekezett cáfolni, aki elmondta, hogy nincs semmi gondjuk a ’22-es géppel, minden a tervek szerint halad, és kellő erőforrást csoportosítottak át, így „remek helyzetben vannak” ahhoz, hogy Max Verstappen megvédhesse bajnoki címét.

Fittipaldi azonban ennek ellenére is úgy látja, hogy a két élcsapat megfizetheti tavalyi csatájának az árát, mivel azok, akik már korán a mostani autó fejlesztésére összpontosítottak, mint mondjuk a Ferrari, ők előnyben lehetnek.

„Az elején gyorsabbak lehetnek. A Ferrari például már jóval régebb óta foglalkozik az új szezonnal. Sosem lehet tudni, sok meglepetés lehetséges” – mondta a kétszeres bajnok brazil a Motorsport.com holland kiadásának.

Ő azonban arról is meg van győződve, hogy nem kell majd sok, hogy a Red Bull és a Mercedes visszazárkózzon, mivel hiába van már költségvetési limit, a nagyobb istállók a korábbi években így is jóval többet költöttek, ezzel pedig hosszabb távon is előnyre tettek szert.

„A nagyobb csapatoknak mindig van némi előnyük. A többiek viszont közelebb lehetnek idén. Szerintem kiegyensúlyozottabb lesz. Bármi is lesz, én örülök az új szabályoknak. Főként abban reménykedem, hogy az autók majd jobban tudják egymást követni, így pedig még izgalmasabb futamokat láthatunk.”

„A szezon első időmérőjéig azonban nem lehetünk biztosak semmiben, mivel a tesztek általában nem árulják el a valós képet, hiszen nem lehet tudni, hogy ki mennyi üzemanyaggal megy, és a pálya állapota is folyamatosan változik, aminek szintén nagy szerepe van.”

