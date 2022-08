Fittipaldi szerint Alonsónak még mindig „megvan az esélye” a harmadik bajnoki címre

Közvetlenül a nyári szünet elején érkezett a bejelentés, miszerint Alonso fogja váltani a visszavonuló Sebastian Vettelt az Aston Martinnál, és azóta már azt is tudjuk, hogy a spanyol két szezonra írt alá a silverstone-i csapattal.

Az Aston jelenleg viszont csak a kilencedik a konstruktőri tabellán, és összességében le voltak maradva a középmezőny többi részétől. A céljaik azonban egyértelműek, komoly infrastrukturális fejlesztésekbe kezdtek, rengeteg szakembert igazoltak le, így néhány éven belül már ők is a győzelmekért csatáznának.

A szintén kétszeres bajnok brazil exversenyző elmondta, hogy Alonso Aston Martinhoz szerződése egy „komplex” szituáció, de amennyiben a célkeresztjébe kerül a harmadik cím lehetősége, ő biztosan vadászni fog rá.

„Természetesen megvan rá az esélye. Ő a legtapasztaltabb pilóta, motivált és tehetséges is. Ezt már idén is megmutatta” – idézte Fittipaldi szavait a spanyol Mundo Deportivo. „Tudja, mit csinál. Egy pilóta csapatváltása személyes döntés, és olyan körülmények is közrejátszanak, melyeket mi nem ismerünk. Nehéz ezt megítélni kívülről.”

„Azt sem tudom megmondani, hol lesz az Aston Martin jövőre, ez is egy összetett helyzet.” Alonso karrierje második felét többnyire versenyképtelen autókban töltötte, de sokszor még így is képes volt nagyokat villanni, és olyan eredményeket elérni, melyekre a masina egy másik versenyzővel talán nem lett volna képes.

Fittipaldi meglátása szerint a tűz még mindig ég a spanyolban, és csak akkor fog majd visszavonulni, ha ez már nincs meg nála. „Én mindig azt mondom, hogy Fernando az a fickó, aki hátulról indul, de elöl végez. Általában ezt szereti csinálni a leginkább.”

„Amikor már nem lesz motivált, meg fog állni, ő viszont tudja, hogy képes a győzelemre.” A kérdés persze továbbra is az, hogy mennyire realisztikus egy harmadik bajnoki cím Alonso számára azok után, hogy már 2006 óta várja az újabb nagy sikert.

Azóta néhány alkalommal már nagyon közel került hozzá (2007, 2010, 2012), de valamiért sosem jött össze, az utóbbi időben pedig esélye sem volt rá. Talán éppen az Aston Martin lesz az a hely, ahol végre beteljesülhet a nagy álma? Ennek megválaszolására még várnunk kell egy kicsit.

