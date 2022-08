Fittipaldi nem érti, hogy Alonso miért hagyja el az Alpine-t a gyengébb Aston Martin kedvéért

A nyári szünet alatt sem állt meg az élet a Forma-1-ben, hiszen az átigazolási szezon már kezdetét is vette Sebastian Vettel visszavonulásával. A négyszeres világbajnok helyét pedig meglepő módon a 41 éves Fernando Alonso veszi át.

Vannak azonban olyanok is, akik nem értik, hogy a spanyol miért hagyja el az Alpine-t az Aston Martin kedvéért. Közéjük tartozik Emerson Fittipaldi is, aki egy interjú során arra is kitért, hogy nem tudja megérteni, hogy a kétszeres világbajnok miért hagyja el a francia csapatot.

„Fernando Alonso csatlakozása az Aston Martinhoz sok tapasztalatot visz a csapathoz, az biztos. Nagyon jó az autó beállításában. Erős most az Alpine-nál. Nem tudom, miért igazol át. Nehéz megmondani” – kezdte Fittipaldi a vegasinsider.com-nak adott interjújában.

„Kívülről sosem lehet tudni, hogy egy versenyző miért dönt úgy, hogy csapatot vált, vagy visszavonul, mert ez egy nagyon személyes döntés. Az Alpine most erősebb, mint az Aston Martin. Lehetséges, hogy a következő napokban Fernando elmagyarázza nekünk, hogy miért igazol át.”

Hogy kapunk-e magyarázatot Alonso döntésére, az még kérdéses, ugyanakkor a híresen rosszul átigazoló spanyol megérdemelné, ha pályafutása vége felé összejönne neki egy valóban jó és érdemleges csapatváltás.

