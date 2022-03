Fittipaldi: művészet, ahogy Verstappen és Leclerc versenyzett

Eddig nem lehet panasza a Forma-1 rajongóinak a 2022-es szezonkezdetre, az első két futam egyaránt látványos csatákat hozott. Charles Leclerc és Max Verstappen Bahreinben és Dzsiddában is egymásnak feszültek és eddig igazán izgalmasan alakul kettejük párharca.

Emerson Fittipaldi a helyszínen tekintette meg a szaúdi futamot és lenyűgözve nyilatkozott a két pilóta küzdelméről. A brazil legenda úgy véli, művészet, amit a Ferrari és a Red Bull versenyzője a pályán művelt.

„Szeretem nézni, amikor a versenyzők feszegetik a határokat, mégis tiszteletben tartják egymást“ - nyilatkozta az F1 TV-nek. „Mindketten kihozták a maximumot magukból, néhány alkalommal szinte összeértek a kerekeik, nagyszerű az ilyesmit látni, ezt hívják a vezetés művészetének.“

Fittipaldi szerint a 2022-es szabályváltozások sokat dobtak a Forma-1 nézhetőségén, a ground effect aerodinamikai kialakításnak köszönhetően valóban szorosabban tudják követni egymást a pilóták az eddigi tapasztalatok alapján.

„Nagyszerű show volt, a lelátókon mindenki állva izgulta végig, ki fog nyerni. Pontosan erre volt szüksége a sportágnak. Tetszenek az új szabályok, úgy hiszem, jó irányba halad a száguldó cirkusz“ - tette hozzá a legenda, akit arról is megkérdeztek, mikor látott utoljára ilyen izgalmas küzdelmet a szériában.

Fittipaldi nem ment messzire, szerinte a tavalyi évadzáró Abu Dhabi Nagydíj éppen ilyen kiélezett küzdelmet hozott, amely végül Max Verstappen pályafutása első világbajnoki címét eredményezte.

„Az Abu Dhabi futam is fantasztikus volt. Biztos vagyok benne, hogy az idei év is hihetetlen lesz. Úgy látom, a fiatal generáció megőrül a Forma-1-ért, ez abból is látszik, hogy Amerikában korábban csak az IndyCar versenyek hozták lázba a helyieket, most pedig már három futamot is rendeznek ott“ - tette hozzá a brazil.

