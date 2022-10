Fittipaldi Mexikóban és Abu Dhabiban is lehetőséget kap a Haastól

A 2022-es Forma-1-es szabályok értelmében minden csapatnak legalább két versenyhétvége első szabadedzésén lehetőséget kell biztosítania olyan pilóták számára a vezetésre, akik háromnál kevesebb futamon indultak a szériában.

Pietro Fittipaldi, a Haas tartalékversenyzője eddig kétszer állt rajthoz a száguldó cirkuszban, a 2020-as szezon végén Romain Grosjean helyére ugrott be a szahíri futamon majd a szezonzáró abu dhabi versenyen.

A brazil az idei szezont megelőző teszteken már vezette a Haas VF-22-esét, és sokáig úgy tűnt, hogy akár vele is helyettesítheti a csapat a menesztett Nyikita Mazepint, mielőtt megállapodtak volna Kevin Magnussennel.

A pilóta most maga jelentette be, hogy Mexikóban és Abu Dhabiban is ő vezeti majd a Haast az első szabadedzéseken. „Szeretném megköszönni a csapatnak ezt a nagyszerű lehetőséget. Az év elején Bahreinben vezettem az autót, de az, hogy még egy esélyt kapok a VF-22-es vezetésére, az elképesztő“ - mondta Fittipaldi.

A pilóta Mexikóvárosban Kevin Magnussen, Abu Dhabiban Mick Schumacher helyét veszi át az FP1-ben. Fittipaldi a Haasnál végzett munkája mellett idén versenyzett az IndyCarban, a Super Formulában, a DTM-ben és a legtöbb Európai Le Mans sorozatban is egyaránt.

A 2022-es Forma-1-es idényből mindössze négy versenyhétvége maradt hátra és több csapat egyelőre nem teljesítette a fiatal pilóták foglalkoztatására vonatkozó kötelezettségét, hiszen néhány alakulat, mint az Alfa Romeo és a Haas olyan versenyzőknek adott lehetőséget, mint Robert Kubica, vagy Antonio Giovinazzi, akik nem felelnek meg a kritériumoknak.

