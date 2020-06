Fisichella szerint sem lesz nagy különbség a nézők hiánya miatt a Forma-1-ben

Giancarlo Fisichella volt az utolsó olasz pilóta, akinek megadatott, hogy a Ferrarival versenyezhessen a Forma-1-ben, 2009-ben Felipe Massa hungaroringi balesete, és Luca Badoer csapnivaló teljesítménye után igazolták le a szezon végéig a Force Indiától.

Csodát azonban Fisichella sem tudott tenni a 2009 végén már nem is fejlesztett Ferrarival, és a teljesítménye is elmaradt a Kimi Raikkonenétől, az év végén vissza is vonult a Forma-1-től, azonban a hosszútávú versenyzésben a mai napig aktív maradt, és a Le Mans-i 24 óráson kétszer is kategóriagyőztes lett a Ferrari 458-cal.

A koronavírus-járvány miatt már biztos, hogy a szezon első 8 európai versenyét zárt kapuk mögött fogják tartani, és a várható európai naptárbővítéssel érkező futamokat is valószínűleg helyszíni nézők nélkül fogják tartani.

Fisichella szerint ez nem jelent majd semmilyen különbséget az autót vezető pilóták számára:

„A pilóta számára nem igazán változik majd semmi, mert nagyon koncentrálni kell a vezetésre, beszélnie kell a versenymérnökkel, és így tovább, de biztosan hiányolni fogják őket a pilótafülkén kívül” – mondta Fisichella az olasz Radio 1 műsorában, számolt be a FormulaPassion.it

„A legfontosabb dolog az, hogy végre elkezdődik a szezon, és majd meglátjuk, hogyan alakul a versenynaptár” – mondta a háromszoros futamgyőztes pilóta, mielőtt kitért volna a dupla futamok problémájára is.

#54 Spirit of Race Ferrari 488 GTE: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella Fotó készítője: JEP / Motorsport Images

„Ha az olyan csapatoknak, mint a Mercedes, és a Ferrari mindennél jobb autójuk van, akkor biztosan képesek lesznek két versenyt is megnyerni sorozatban, de ettől még nincs eldöntve az, melyik pilóta fog nyerni.”

„Az egész attól fog függeni, hogy mekkora különbség van a topcsapatok, és az ő pilótáik között.”