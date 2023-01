Fioranóban bőgött fel a Ferrari, Sainz és Leclerc is tesztel

Mondhatni, hivatalosan is visszatért a téli szünetről a Ferrari, miután az istálló tartalékosa, Robert Svarcman már kedden is tesztelt a gárda egyik főhadiszállásának tekinthető fioranói pályán.

A stafétát Carlos Sainz vette át szerdán és a Ferrari 2021-es gépével körözött, ráadásul meglehetősen változatos körülmények között. Délelőtt ugyanis még vizes volta a pálya és csak délutánra tudott a spanyol slick abroncsokra váltani.

Összesen 119 kört, azaz 354 kilométert teljesített, ami több mint egy Forma-1-es versenytáv. Csütörtökön Charles Leclerc-en a sor, hogy beüljön az SF21 volánja mögé, és ő is elkezdjen visszatérni a vezetéshez.

Sainz serdán a bokszkiállásokat és a rajtokat is gyakorolta, a körözés után pedig természetesen szakított időt a pálya körül nyüzsgő rajongókra is, és készségesen állt be fényképezkedni, valamint dedikálta a relikviákat.

A maranellóiak Valentin-napon, február 14-én leplezik le 2023-as konstrukciójukat, amellyel 2008 után először szeretnének ismét világbajnoki címet nyerni.

