Fioranóban a Ferrari „titkos” tesztje a ronda sárvédőkkel – képek és részletek a tesztről!

A mai nap folyamán a Ferrari az FIA számára teszteli a sárvédőket. A mai teszt délelőttjén Arthur Leclerc a 2022-es, Oliver Bearman pedig a 2024-es Ferrarival ment pályára, utóbbin még a Miami Nagydíjon használt festés volt látható.

A fioranói pályát mesterségesen vizessé tették, Arthur Leclerc pedig Bearman elé állt, hogy segítsenek felmérni, milyen mértékű láthatóságot lehet elérni a teljesen vizes pályán a kerékvetők segítségével – ilyen körülmények között több gondot okoz a láthatóság, mint a tapadás hiánya.

Már tavaly Silverstone-ban elkezdtek kísérletezni a sárvédőkkel, akkor viszont olyan rossz eredmények születtek, hogy el is vetették őket. Fioranóban viszont már egy más koncepciót láthatunk: az első és a hátsó kereket is egy karbonkosárral burkolták be, ami teljesen körbeveszi a gumit.

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards Fotót készítette: Alessando Stefanini

A képeken látható, hogy úgynevezett „ablakok” is vannak a gumikon, amelyeket a nap során jobban kinyitnak vagy bezárnak, hogy felmérjék az abroncs viselkedését, a vízelvezetést és a permet áramlási sebességét az adott pilóta mögött haladó versenyző számára.

A Motorsport.com olasz kiadása úgy tudja, hogy ez még csak egy extrém kísérlet, nem pedig egy végleges megoldás, és lehetséges, hogy a „szárnyak” is eltávolíthatóak lesznek oldalról. A cél most az lehet, hogy kiderüljön, mennyire lehet kinyitni az „ablakokat”, mielőtt még nagymértékben romlana a láthatóság.

Az FIA, a Ferrari és a Pirelli együttműködését magába foglaló munka tehát valószínűleg egy több lépcsőből álló terv első lépése lehet, és várhatóan hamarosan Carlos Sainz Jr. is autóba ül a teszten.

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards, Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Fotót készítette: Alessando Stefanini

A holnapi nap pedig már a forgatási napról fog szólni a Ferrarinál, ahol amellett, hogy promóciós felvételeket készítenek az új névadó szponzornak, a HP-nak, az imolai versenyen debütáló fejlesztési csomagját is kipróbálja a Ferrari. A Scuderia két pilótája, Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. összesen 200 kilométert futhat pénteken.

