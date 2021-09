Filmes napot tartott a Ferrari Fioranóban

Nem tudni, hogy milyen versenyt láthatunk majd Zandvoortban, csak azt, hogy az vélhetően jobb lesz, mint a legutóbbi Belga Nagydíj. Előzni azonban ennek ellenére sem lesz egyszerű a keskeny aszfaltcsíkon, és már többen is attól tartanak, hogy vonatozás lehet a vége.

A Ferrari a spái fiaskó után két nappal már a maranellói gyára mellett található fioranói versenypályán rótta a köröket, méghozzá az idei masinájával. Carlos Sainz és Charles Leclerc is bevetésen volt az SF21 volánja mögött.

Még több F1 hír: A Ferrari nem érti, hova lett a tempója a belga esőben

Mindezt pedig egy filmes nap keretében tették, amelyből az istálló most idei második, egyben utolsó lehetőségét használta el. Ilyenkor ugye csak bemutatógumikon lehet megtenni maximum 100 kilométert.

A holland pálya ugyanakkor talán kedvezhet is nekik, és ezért is érezték úgy, hogy extra felkészüléssel kell útnak indulniuk. Akárcsak Monaco, Zandvoort is kidomboríthatja az SF21-es erősségeit, bár itt azért több elnyújtott, gyors kanyar is található, a motorerőnek viszont nem jut majd akkora szerep, mint mondjuk Monzában.

Egyébként annyi érdekesség van még, hogy az idei modell most először jár Fioranóban, hiszen a tesztelés nagyon limitált az aktuális masinákkal, ezért a korábbi hónapokban mindig egy régebbi autót, elsősorban a 2018-ast használták az olaszok tesztelés céljából.

Albon lenne a befutó a Williamsnél, ha Russell távozik?