Figyelmeztetés várhat a Mercedesre és a Ferrarira

Az FIA a koronavírus-járvány miatti kényszerszünet után szigorú protokollokat vezetett be, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék annak az esélyét, hogy a vírus a paddockban is elkezdjen terjedni. A szabályozó szerv COVID-19 delegátusa pedig arról kapott értesítést, hogy Charles Leclerc és Valtteri Bottas is elhagyta az országot a hétvégi versenyt követően.

Bár a Magatartási Kódex nem tiltja meg az F1-es hétvége résztvevőinek azt, hogy más helyszínekre utazzanak a versenyek között, viszont szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy a saját szociális buborékjaikon belül maradjanak, és ne vegyüljenek másokkal.

Valtteri Bottas a közösségi médiában számolt be arról, hogy élvezi, hogy Monacóban lehet, míg Leclerc-t szurkolókkal és a barátaival fotózták le, az egyik képen szereplők közül senki nem viselt maszkot.

Sajtóhírek szerint a történtek kielemzése után az FIA mindkét versenyző csapatát figyelmeztetni fogja arról, hogy szigorúan tartsák be a Magatartási Kódexben található iránymutatásokat, amelyeket minden, a versenyhétvégén szereplő személynek be kell tartania.

Mivel a Ferrari már a második ilyen jellegű figyelmeztetését fogja kapni, az FIA vélhetően komolyabban fogja venni a vörös istálló újabb kihágását. Legutóbb Sebastian Vettel maszk nélkül beszélgetett a Red Bull csapatfőnökével és sportigazgatójával, Christian Hornerrel és Helmut Markóval.

Az FIA Magatartási Kódexe szerint ha többszörös kihágás történik, azt a stewardoknak is jelenthetik.

„Amennyiben a COVID-19 delegátus úgy látja, hogy egy résztvevő szándékosan, komolyan vagy ismételten megszegi a COVID-19-es kódexet, abban az esetben a COVID-19 delegátusnak ezt jelezheti a stewardoknak, akik a sportszabályzat 11.9-es cikkelye szerint járhatnak el.”

