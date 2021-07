FIA: semmi gond nincsen az F1 büntetőpontos rendszerével

Ha valaki 12 hónapon belül összegyűjt 12 büntetőpontot, akkor kénytelen lesz kihagyni a következő nagydíjat. A hétvége folyamán elkövetett kihágásokért nemcsak valamilyen pénzbüntetés, hátrasorolás, időbüntetés vagy egyéb szankció jár, de automatikusan büntetőpontokat is kap a versenyző a szuperlicencére.

A legutóbbi hétvége esetei után többen is megjegyezték, hogy nem tartják helyesnek azt, hogy kisebb hibákért is egyből osztogatják a pontokat, mert így olyan versenyzők is az eltiltás szélére kerülnek, akik egyébként általában jól viselkednek a pályán.

Még több F1 hír: Az FIA válaszolt Alonso kritikájára az első körös incidensekkel kapcsolatban

Elsősorban Lando Norris esete irányította rá a reflektorfényt erre a problémára, hiszen a McLaren pilótája jelenleg csak két pontra van attól, hogy ne vehessen részt egy nagydíjon. Most tíz büntetőpontja van, de szerencséjére ebből kettő elévül még a Brit Nagydíj előtt.

A McLaren csapatvezetője, Andreas Seidl is élesen kritizálta a rendszert, amelyet szerinte át kellene gondolni. Masi ennek ellenére arról beszélt, hogy a csapatmenedzserekkel megvitatták ezt a témát korábbi üléseken, és egyetértés van abban, hogy nincs szükség változásra.

„Igazából más helyeken is létezik hasonló rendszer. Sok országban is van ilyesmi, így ehhez kell igazodniuk a sofőröknek, és ennek megfelelően kell vezetniük és hasonlók. Szóval nem hinném, hogy túl kemény lenne.”

„Ezt már tavaly év végén is megbeszéltük. Vicces ez, mert különböző versenyzőket különböző csapatokban különböző módon érint. Tavaly pedig egyetértés volt az istállók, az FIA és az F1 részéről is, hogy nincs szükség ezen változtatni.”

„Ilyesmit pedig amúgy sem módosítanánk év közben. A büntetések nagyságáról minden csapat megegyezett, és minden év elején elmondhatják erről a véleményüket. A versenybírák pedig ez alapján járnak el” – zárta rövidre az újabb kritikákra adott válaszát Masi.

Ez tehát azt jelenti, hogy Norris és a többi veszélyben lévő pilóta kénytelen lesz extra körültekintéssel vezetni, mert nem nézhetnek be egyetlen sárga zászlót sem, hiszen akkor tényleg összejöhet valakinek egy egyfutamos eltiltás, amelyre egyébként a rendszer 2014-es bevezetése óta még nem volt példa.

A Mercedes is meglepődött a McLaren erős versenytempóján