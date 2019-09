FIA: Hülkenberg, Sainz és Stroll kapott behívót

Még egy ideig nem lesz döntés, de az FIA jól halad a vizsgálatokkal, amik miatt el kellett csúsztatni az F2-es eseményt. Eddig csupán az derült ki, hogy 9 versenyzőt vizsgálnak a Q3-as lassú körért, kvázi majdnem a teljes mezőnyt az utolsó etapból, mivel Kimi Räikkönen az autója összetörése miatt nem lehetett a többiek között.

Nico Hulkenberg két behívót is kapott, így ő komolyabb szankciót is begyűjthet, amivel szinte biztosan elveszíti a 6. helyét a rajtrácson és nehéz helyzetbe kerül. Az első behívót amiatt kapta, mert szükségtelenül hagyta el a pályát az 1-es kanyarban – valószínűleg csak taktikázott. Az FIA emellett a túl lassú tempója miatt is meg akarja hallgatni.

A némethez hasonlóan még Carlos Sainz Jr.., a McLaren spanyol, és a Racing Point kanadai versenyzője, Lance Stroll kapott ugyanezen okok miatt behívót a szövetségtől meghallgatásra. Ezzel pedig kvázi kizárhatjuk, hogy a többiek esetlegesen büntetést kapjanak, ami egyúttal azt is jelenti, hogy valószínűleg nem fog változni az élmezőny sorrendje.

UPDATE: Hülkenberget tisztázták az első behívó kapcsán, amikor elhagyta a pályát az 1-es kanyarban, de hasonló okok miatt Vettelt is vizsgálják.

Középpontban a Forma-1 jövő évi naptárja, mely soha ezelőtt nem volt ilyen hosszú, benne a 22 futammal. Később még több lehet.