FIA: feleakkorára csökkenhet a különbség az F1-es mezőny két vége között

2022-ben új korszaka indul a Forma-1-nek, hiszen egy teljesen új technikai szabályrendszert vezetnek be, amelynek keretein belül visszatér a sportba a szívóhatás, és áttérnek a 18 colos kerekekre is, peresebb gumikkal.

A szabályok célja, hogy kisebb legyen a szórás a csapatok között a mezőnyben, valamint az, hogy könnyebben követhessék egymást az autók a pályán, megkönnyítve a csatázást.

Az FIA azonban a csapatoktól kapott visszajelzés alapján arra számít, hogy a szabályrendszer nem tudja majd azonnal, a 2022-es szezon elején elérni a céljait, de az intenzív fejlesztési csata, és egymás megoldásainak lemásolása után 2023-ra már elérheti azt, hogy a mezőny eleje és hátulja között 3 másodperces helyett 1,5 másodperces legyen a különbség.

„A pályától függően, jelenleg 3 másodperces különbség van a leggyorsabb és a leglassabb csapat között” – nyilatkozta az FIA együléses versenyautókért felelős technikai igazgatója, Nikolas Tombazis.

„Abban reménykedek, hogy a szabályrendszert bevezetése után egy évvel ez a különbség a felére fog csökkenni.”

Tombazis szerint amennyiben a 2022-es szezon elején ideiglenesen ismét megnőnek a különbségek, a szurkolók a drámai 2021-es szezon miatt is kudarcnak tekinthetik az új szabályokat, de bízik benne, hogy hamar eljutnak arra a szintre, ahol megjósolhatatlan lesz a mezőny legnagyobb részében az erősorrend.

„Nehéz azt mondani, hogy izgalmasabb évünk lesz 2021-nél, hiszen a szezon nagyon magasra tette a lécet. Ugyanakkor szerintem amikor majd elkezd kitisztulni, hogy mik a legjobb megoldások, több autó is harcban lehet a győzelemért. Nemrég én is visszatekintettem egy pár korábbi szezonra, és volt olyan év is, amikor 11 győztes volt egy éven belül (1982).”

„Nem jelenthetem ki, hogy ismét el fogjuk érni ezt, de szerintem nagyon izgalmas lesz, amikor a pilóták valóban szorosabban követhetik egymást a pályán, és tovább csatázhatnak anélkül, hogy túlmelegítenék a gumijaikat.”