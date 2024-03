FIA-elnök: Árt az F1-nek Christian Horner ügye

Christian Horner ellen azt követően indult belső vizsgálat, hogy egy női alkalmazott panaszt nyújtott be ellene. Horner ellen tehát „helytelen viselkedés” vádjával indult vizsgálat, egy független ügyvéd pedig pár hete 8 órán keresztül hallgatta ki a brit szakembert, a teljes vizsgálat pedig 8 héten keresztül tarthatott.

Végül szerda este bejelentették, hogy ejtették a Horner elleni vádakat, mivel nem találtak bizonyítékot a szabálysértésre. Viszont az ügy a bahreini hétvégén váratlan fordulatot vett, amikor egy névtelen email-címről levelet küldtek az F1 vezető munkatársainak, köztük a csapatfőnököknek, a médiának, az FIA-nak és a FOM vezetőinek, az emailben pedig a Horner-ügy állítólagos bizonyítékai szerepelnek csatolmányként.

Watch: Videón az első körök a 2024-es Aston Martinnal

A Red Bull nem erősítette meg a dokumentumok valódiságát, amelyek a közösségi médiában erőteljesen terjedni kezdtek. Az F1 vezetőségében és az FIA-ban is aggodalomra ad okot, hogy a Horner-féle fejlemények világszerte a figyelem középpontjába kerültek, és beárnyékolták az új F1-szezon kezdetét.

Ezeket az aggodalmakat pedig tovább fokozta az a tény, hogy a névtelenül kiszivárgott információk arra utalnak, hogy egyes személyek le akarják járatni Hornert, és lemondásra akarják kényszeríteni a 2005 óta regnáló csapatfőnököt – így az ügy akár még hetekig tarthat.

Horner pénteken a bahreini időmérő előtt találkozott az F1-vezérigazgató Stefano Domenicalival és Bin Szulajmmal, ahol a trió a hírek szerint megvitatta a helyzetet és a további teendőket.

Még több F1 hír: Forma-1 Lewis Hamilton megmagyarázta, miért maradt el ennyivel a csapattársától

És bár egyik fél sem nyilatkozott a meeting eredményéről, az egyik forgatókönyv, amit úgy tűnik, kizártak, hogy az FIA beavatkozik az ügybe a helyzet jobb megértésének érdekében.

A Financial Timesnak nyilatkozva Bin Szulajm elmondta, helytelen lenne, ha az FIA „elhamarkodottan” be akarna avatkozni az ügybe, de kiemelte, „minden olyan panaszt megvizsgálnak, amely a megfelelőségi tisztviselőkön keresztül érkezik”.

A kedélyek lehűtése ellenére Bin Szulajm azt is hozzátette, hogy kétségtelenül árt a Forma-1-nek a jelenlegi ügy, az FIA-elnök így nyilatkozott:

„Ez árt a sportágnak, emberi szinten is káros. Most kezdődik a szezon, az F1 egyre népszerűbb, és csak élveznünk kell a szezon kezdetét. Nézzük meg a versenyt. Miért árnyékoljuk be negatívumokkal?”

Watch: Bemutatkozott a Ferrari 2024-es F1-es autója

A Red Bull nem tette transzparenssé a Hornerrel kapcsolatos vizsgálat eredményeit, és nem magyarázta meg, miért jutottak arra a következtetésre, hogy elutasítják a Horner elleni panaszokat. Ez arra a gyanúra adott okot, hogy az italgyártó cég megpróbálja szőnyeg alá söpörni az ügyet.

A rivális csapatok főnökei nemtetszésüket fejezték ki a dolgok kezelésével kapcsolatban, mert szerintük nem tesz jót az F1-nek, hogy nem tisztázták megfelelően a helyzetet. A Bahreini Nagydíj sajtótájékoztatóján a McLaren vezérigazgatója, Zak Brown így nyilatkozott:

„Olvastam ezt a nyilatkozatot. Továbbra is sok a pletyka, a spekuláció és a kérdés. Szerintem a szabályozó szervnek felelőssége és tekintélye van a sportágunk, a rajongóink és mindannyiunk felé a Forma-1-ben. Úgy gondolom, meg kell győződniük arról, hogy a dolgok teljesen transzparensek voltak az irányukba” – mondta Brown.

Eközben így rádiózott a két Alpine az utolsó rajtsor megszerzése után, míg Hamilton megmagyarázta, miért maradt el ennyivel Russelltől.